Selvom Islamisk Stat har mistet kontrollen med den sidste større by i det krigshærgede Syrien, er der kun tale om en symbolsk sejr mod kalifatet.

Det fortæller Jørgen Bæk Simonsen, der bl.a. beskæftiger sig med forholdene i Syrien som lektor på Københavns Universitet.

»De har ikke længere nogle byer eller et sammenhængende område, som de kan bryste sig af udgør deres kalifat. Det er væk. Men det vil være grusomt fejlagtigt at tro, at ideen, som Islamisk Stat repræsenterer, er væk.«

Det er den kurdiskledede milits Syriens Demokratiske Styrker (SDF), som ifølge observatører har erobret den sidste IS-kontrollerede landsby i landet og sendt de tilbageværende IS-krigere på flugt.

Det seneste nederlag i landsbyen Baghouz betyder, at IS kun har kontrollen med enkelte områder i det nordøstlige Syrien og små byer, der kun har en håndfuld indbyggere.

Men det spiller ingen rolle i det store billede, fortæller Jørgen Bæk Simonsen. De fysiske rammer for kalifatet er brudt sammen, men det betyder ikke, at Islamisk Stat er blevet ubetydelige.

»Idegrundlaget bag IS har tilsyneladende stadig en gennemslagskraft, som udgør en udfordring for den vestlige verden. Vi kan se, at der bliver gennemført attentater, som angiveligt skulle være i samarbejde med IS.«

Det er en udvikling, som Jørgen Bæk Simonsen sammenligner med det islamiske terrornetværk Al-Qaeda, der blev fysisk nedkæmpet, og hvis ledelse langsomt også blev tilintetgjort.

Det skabte en reorganisering af Al-Qaeda, som i stedet begyndte at knopskyde i form af en masse mindre grupperinger uden central styring.

»Foruden Sinaihalvøen og den igangværende konflikt i Yemen, hvor IS stadig gør sig gældende, vil vi sandsynligvis også se andre steder, hvor mindre grupperinger gør krav på at repræsentere det, som IS står for. Det så vi med drabet på de to piger i Marokko,« forklarer Jørgen Bæk Simonsen

Senest har Al-Qadeas opskrift på en hjemmelavet bombe været inspirationskilde til et planlagt terrorangreb i København, som i øjeblikket indgår i en straffesag i Københavns Byret.

På samme måde mener Jørgen Bæk Simonsen, at Islamisk Stat fortsat kan være katalysator for aktører, som sympatiserer med bevægelsen.

»IS har stadig et kommunikationssystem, der kan omdele oplysninger, som de håber, nogen vil gøre brug af. Forudsætningen for at en voldsomt vred og frustreret ung person finder sammen med andre for at gennemføre et attentat mod tilfældige uskyldige eksisterer stadig. De er ikke direkte afhængige af, at IS eksisterer fysisk, og det ser vi med mange terrorangreb i Europa.«

Islamisk Stat har tidligere haft kontrol over store dele af Irak og Syrien - herunder næsten en tredjedel af Irak i 2014.