Tirsdag afslørede chefanklageren i sagen om drabet på den tidligere svenske statsminister Olof Palme, at sagen er lige på vippen til et gennembrud.

Enten vil der blive rejst tiltale mod en mulig gerningsmand inden sommer, eller også bliver efterforskningen lukket ned efter 34 år.

Spørger man den svenske kriminolog og forfatter Leif GW Persson, er den ene mulighed dog langt mere sandsynlig end den anden. Det siger han til Expressen.

Leif GW Persson hæfter sig særligt ved følgende udtalelse, som chefanklager i sagen, Krister Petersson, kom med tirsdag:

Olof Palme var statsminister i Sverige fra 1969 til 1976 og igen fra 1982 til 1986. Foto: Bent K. Rasmussen Vis mere Olof Palme var statsminister i Sverige fra 1969 til 1976 og igen fra 1982 til 1986. Foto: Bent K. Rasmussen

»Det kan jo være, at vi er kommet så langt, som det kan forventes af os, og at yderligere efterforskning ikke kommer til at give noget. Det er jo en mulighed, men jeg vil ikke foregribe, hvad vi kommer til at præsentere,«

Denne udtalelse får Leif GW Persson til at tro, at man har fundet morderen - og at vedkommende er død.

»Den formulering er interessant. Jeg gætter på, at den (efterforskningen, red.), hvis alt går, som jeg tror, bliver lagt ned,« siger Leif GW Persson til Expressen.

Den svenske kriminologi og forfatter peger på, at hvis man skal træffe beslutningen om at lukke ned for efterforskningen i en sag så stor som Palme-sagen - hvilket han mener, det tyder på kommer til at ske - så kræver det en helt særlig udvikling i sagen - noget i stil med at den mistænkte er død.

Gerningsstedet på Sveavägen i Stockholm. Vis mere Gerningsstedet på Sveavägen i Stockholm.

Den socialdemokratiske statsminister Olof Palme blev dræbt 28. februar 1986 på Sveavägen, en større gade i hovedstaden Stockholm.

Han blev skudt, da han og hustruen, Lisbet Palme, var på vej hjem fra en tur i biografen og døde på stedet af sine kvæstelser.

Flere har, i de 34 år efterforskningen har pågået, været mistænkt og anholdt for mordet på Olof Palme, men alle er blevet frikendt.

Mordet på Olof Palme anses som en af de største mordgårder i Sveriges historie.