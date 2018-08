Den kendte kriminolog og forfatter, Leif GW Persson, vurderer, at det opsigtsvækkende kronjuvel-tyveri i Sverige var et bestillingsjob, skriver Aftonbladet.

For de to kroner og tilhørende rigsæble kan være meget svære at sælge på et åbent marked, lyder det fra Persson, der er professor i politiefterforskning.

Han er overbevist om, at nogen vil betale mange penge for juvelerne, der blev stjålet i tirsdags fra domkirken i Strängnäs vest for Stockholm.



Selvom de tre historiske tyvekoster vil kunne smeltes om, så gerningsmændene kan høste det rå guld fra kronjuvelerne, så tror Leif GW Persson ikke på, at det bliver tilfældet til trods for at han anslår, at juvelerne vil kunne give omkring et kilo guld, der er ca. en kvart million kroner værd.

»Hvis man smelter dem om, er man dum i hovedet. Jeg mener, at antikværdien her, hvis man har en køber, må være langt højere,« siger han.

Kongekronen er lavet i guld og besmykket med bjergkrystaller, sølv og perler. Dronningekronen er ligeledes i guld og med en sort emalje.