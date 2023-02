Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Selvom spionballonen er 60 meter i diameter, vil den være svær at skyde ned, siger ekspert.

For den store ballon, som ifølge de amerikanske myndigheder er en kinesisk spionballon, vil kunne flyve videre i flere dage med skudhuller.

»De her balloner bruger helium. Det er ikke ligesom Hindenburg (en tysk luftballon, der eksploderede i 1936 over New Jersey, red.), du kan ikke bare skyde den og den vil brænde.«

»Hvis der går hul i den, vil luften langsomt sive ud – og det vil tage flere dage,« siger William Kim, der er en amerikansk ekspert i overvågningsballoner fra tænketanken Marathon Initiative, til AFP.

Den store hvide ballon blev først spottet i staten Montana ved byen Billings, hvor den ifølge det amerikanske forsvarsministerium Pentagon fløj omkring 18 kilometer over jorden.

Ifølge den amerikanske ekspert bliver ballonen styret af AI-teknologi, og den kan indsamle store mængder data på sin tur over det amerikanske kontinent.

I 1998 forsøgte det canadiske militær at skyde en vejrballon ned, da den var kommet på afveje.

»De affyrede op mod tusinde skud med en 20-millimeter kanon ind i ballonen, men det tog stadigvæk seks dage, før den ramte jorden. Den her slags balloner sprænger eller eksploderer ikke, når du skyder på dem,« fortæller den amerikanske forsker til AFP.

Den kinesiske ballon har udløst en diplomatisk krise mellem USA og Kina. Amerikanerne fastholder, at der tale om en spionballon. Men kineserne fortæller, at det er en meteorologiskvejrballon.

Den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken har udskudt et planlagt besøg til Kina.

Pentagon mener ikke, at luftballonen udgør en alvorlig efterretningstrussel.

»Vi vurderer, at luftballonen har en begrænset værdi fra et informationsindsamlingsperspektiv,« siger en anonym embedsmand ifølge AFP.

Kinas regering var fredag ude og undskylde til USA for, at luftballonen har forvildet sig ind i amerikansk luftrum.

Luftballonen, der af kineserne omtales som et luftskib, har været anvendt til civile meteorologiske og videnskabelige formål, oplyser det kinesiske udenrigsministerium.

Natten til lørdag oplyste Pentagon, at endnu en kinesisk luftballon er blevet set.

Denne gang over Latinamerika.

»Vi får meldinger om en ballon, som er på vej over Latinamerika. Vi anser den lige nu for at være endnu en kinesisk overvågningsballon,« siger pressesekretær Patrick Ryder i en udtalelse til CNN.

Det er uklart, hvor ballonen mere præcist befinder sig.

En embedsmand oplyser til CNN, at den ikke lader til at have kurs mod USA.