Mens Kim Jong-un og Putin grinende og smilende betragter russiske rumraketter, giver de to diktatorers møde dybe panderynker i Vesten.

Ifølge en Ruslands-ekspert er det ikke alene udsigten til, hvad de to diktatorer kan tilbyde hinanden nu og her, der vækker dyb bekymring.

På sin første udlandsrejse siden coronapandemien besøger Kim Jong-un Rusland i sit pansrede privattog, og onsdag mødtes han med den russiske præsident Putin på den østligste af Ruslands to primære rumaffyringsstationer, Kosmodrom Vostotsjnyj.

»Nordkoreas leder viser stor interesse for raketbygning,« sagde Putin under rundvisningen, hvor han stolt viste Ruslands rumraketter frem for Kim Jong-un – der på sin side udviste stor interesse og beundring for den russiske teknologi.

Ifølge en række eksperter vil mødet mellem de to for Putin handle om at forsøge at skaffe ammunition og våben til krigen i Ukraine – mens Jong-uns interesse for moderne russisk raketteknologi også bekymrer Vesten. Ikke mindst nabolandet Sydkorea.

Men Kim Jong-uns besøg i Rusland understreger også en tendens i international politik, som kan få vidtrækkende konsekvenser mange år ud i fremtiden.

»Det, alle er bange for, er, at vi får en situation, som minder mere om Den Kolde Krig med en vestlig blok på den ene side og en kinesisk blok på den anden,« siger Iver Neumann, som er Ruslands-ekspert ved det norske Fridtjof Nansens Institut, til Dagbladet.

Rusland er ifølge den norske ekspert en vigtig del af 'den kinesiske blok', som – kort fortalt – består af lande, som er modstandere af vestlig og især amerikansk dominans på den globale scene.

Kim Jong-un og Vladimir Putin i samtale under besøget på rumaffyringsstationen. Foto: KCNA/AFP/Ritzau Scanpix

»Og den kinesiske blok konsolideres yderligere ved, at Rusland og Nordkoreas forhold bliver tættere,« siger Iver Neumann.

Krigen i Ukraine har i forvejen trukket fronterne mellem de to blokke skarpere op med sanktioner mod Rusland og massiv støtte til Ukraine fra vestlig side, mens landene i 'den kinesiske blok' undlader at kritisere Ruslands invasion, ikke har indført sanktioner mod landet og har øget samhandlen med Rusland på bagkant af de vestlige sanktioner mod landet.

»Ulempen med dette er, at jo mere de to blokke konsolideres, desto mere uforsonlig kan tvekampen mellem dem blive. Det kan også øge presset på tredjelande (lande som ikke tilhører en af de to blokke, red.), og vi kan havne i en situation, som minder rigtig meget om Den Kolde Krig,« siger Iver Neumann.

Den udvikling ses allerede i Afrika, Asien og Sydamerika, hvor Vesten på den ene side og Kina og Rusland på den anden kæmper hårdt om at få indflydelse.