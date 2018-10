Parteret levende i småstykker med en bensav og dræbt på konsulatet i Tyrkiet. Sådan lyder blot nogle af de oplysninger, som tyrkiske efterforskningshold har givet omkring det formodentlige drab på den saudiarabiske journalist Jamel Khashoggi, der forsvandt den 2. oktober.

De uhyggelige detaljer har rystet store dele af den vestlige verdenen, da Saudi-Arabiens metoder er blevet voldsommere end tidligere, mener en ekspert i Mellemøsten.

»Hvis det er sket sådan, som det forlyder i pressen, så er det jo en meget voldsom strategi, men ikke overraskende,« siger Helle Lykke Nielsen, der er lektor i Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet.

Den 59-årige journalist Khashoggi havde forinden sin forsvinden skrevet kritisk om det saudiarabiske styre, som kronprins Mohammed bin Salman står i spidsen for.

Arkivfoto af den formodede dræbte journalist Jamal Khashoggi.

»Det saudiske styre slår hårdt ned på folk, de ikke bryder sig om, hvilket er blevet særligt slemt under kronprinsens styre,« siger Helle Lykke Nielsen, der blandt andet nævner kidnapninger som en metode.

De tyrkiske myndigheder mener, at Jamal Khashoggi, der besøgte konsulatet for at ordne nogle dokumenter i forbindelse med sit forestående bryllup, blev slået ihjel på stedet og skåret i mindre dele.

Karakteren af denne sag adskiller sig fra tidligere sager om kidnapning i oliestaten Saudi-Arabien.

»Der findes flere tidligere eksempler på, hvordan styret har været meget hårde. Denne sag er en forlængelse af det, men den adskiller sig fra tidligere sager, fordi den har givet flere rystelser i Vesten, da denne sag lader til at være mere grov og åbenlys,« siger Helle Lykke Nielsen.

Den saudiarabiske kronprins Mohammed bin Salman.

Jamal Khashoggi er statsborger i Saudi-Arabien, men har ikke boet der længe, fordi han har været kritisk over for kongefamilien i Saudi-Arabien og af samme årsag er flygtet. Efter Khashoggi forsvandt, anklagede tyrkiske myndigheder Saudi-Arabien for at have dræbt ham. Det afviste Saudi-Arabien kategorisk.

USA's præsident, Donald Trump, udtalte sig for første gang om hændelsen natten til fredag (dansk tid, red.). Dog holder han sagen i strakt arm, hævder eksperten.

»Saudi-Arabien er stadig hans (Trumps, red.) venner, bl.a. fordi der jo er indgået handels- og våbenaftaler for et svimlende beløb, som Trump nødig vil miste. Men samtidig er der et stort pres fra kongressen om at lave sanktioner mod det saudiske styre, for her vil man ikke finde sig i det saudiske styres helt urimelige opførsel. Så Trump er også under pres,« siger Helle Lykke Nielsen.

Ikke alene sidder Saudi-Arabien på en stor del af verdenens oliehandel. De har også en stor magt i form af deres olie og penge. Derfor agerer styret også, som det gør, mener mellemøsteksperten.

Præsident Donald Trump formoder, at journalisten Jamal Khashoggi blev dræbt af Saudi-Arabiens styre.

»Det viser også, hvor magtfulde Saudi-Arabien selv tror, de er. De tænker: ’Det går jo nok. Det er gået før’. Men jo flere lande, der reagerer, jo sværere bliver det,« siger Helle Lykke Nielsen.

Alligevel har styret med kronprinsen i spidsen ifølge eksperten vurderet, at de har kunnet slippe af sted med denne handling.

»Det er for at skabe frygt og sende et klart budskab om at rette ind. Det må også være det budskab, han ville sælge denne gang,« siger Helle Lykke Nielsen.

Tyrkiets præsident, Recep Erdogan, har forlangt, at Saudi-Arabien fremlægger beviser for, at Jamal Khashoggi forlod konsulatet. Saudi-Arabien afviser alle anklager.