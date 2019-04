Når Islamisk Stats leder for første gang i fem år viser sig i en propaganda video, er det tegn på, at IS-bevægelsen forsøger at rekruttere nye folk, mener en ekspert.

»Videoen kommer kort tid efter de spektakulære angreb i Sri Lanka, så noget tyder på, at de prøver at hejse flaget igen, ikke kun i Mellemøsten, men også i Asien. Det er foruroligende, at de skruer op for deres mobileringsindsats, også i lyset af debatten om den portentielle trussel fra hjemvendte IS-krigere,« siger Mona Kanwal Sheikh.

Hun forsker i international politik og sikkerhedsstudier ved Dansk Institut for Internationale Studier.

Mandag kom det frem, at Islamisk Stats øverste leder, Abu Bakr al-Baghdadi, for første gang i fem år angiveligt viser sig i en propagandavideo for den militante bevægelse.

Det er uklart, om den 18 minutter lange video er ægte, og hvornår den er optaget.

Men i videoen omtaler den person, der formodes at være Baghdadi, nylige begivenheder.

Han nævner bl.a. bombeangrebene i Sri Lanka i påsken, hvor over 250 mennesker blev dræbt, og slaget om byen Baghouz i Syrien.

En anden ekspert bakker op:

»Islamisk stat har hele tiden haft en tilstedeværelse på internettet, hvor de har fået folk til at gøre vanvittige ting i Paris, London og København. Så det usædvanlige er, at det er ham, der viser sig på videoen. Det kan være en måde at holde folk til ilden på,« siger Mikkel Storm Jensen, major og analytiker ved Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet.

Ifølge ham er det ingen selvfølge, at IS-lederen er i live:

»Hvis videoens ægthed kan verificeres, så betyder det, at han er i live. Det er ikke nogen selvfølge, da han er erklæret død fire-fem gange. Ved at nævne en aktuel begivenhed, viser han verden, at han lever,« siger majoren.

Videoen er ikke starten på en ny æra, som man måske kunne formode at tro, når Abu Bakr al-Bagdadi for første gang står frem i fem år:

Abu Bakr al-Baghdadi optræder angiveligt i ny propaganda video. Foto: - Vis mere Abu Bakr al-Baghdadi optræder angiveligt i ny propaganda video. Foto: -

Det var det til gengæld, da det sidste af deres kalifat for en måned siden blev besejret, fastslår Mikkel Storm Jensen:

»Tidligere havde de kontrol over et område på størrelse med England. Det er væk nu, og det betyder, at de konkurrerer om islamiske fanatikere på linje med Al-Qaeda. Så deres forretningsbetingelser er blevet ændret,« siger han.

I videoen siger Baghdadi også, at Islamisk Stat har udført i alt 92 operationer i otte lande 'som hævn for deres brødre i Sham', som er en anden betegnelse for Syrien.

»De (Islamisk Stat, red.) laver ikke andet end at true, og jo mere død og ødelæggelse, desto bedre er det,« siger Mikkel Storm Jensen.