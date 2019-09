»Alle holder vejret i øjeblikket.«

Det er den uhyggelige vurdering fra en dansk Kina-ekspert dagen før dagen.

Tirsdag fylder Folkerepublikken Kina fylder 70. Det er en festdag, som styret i Beijing har forberedt i månedsvis. Dagen skal fejres med pomp, pragt og uden noget går galt.

Derfor er situationen i Hong Kong en, man ønsker at tone ned.

I den tidligere britiske koloni har demonstranter i godt fire måneder gået på gaderne for at protestere mod Kinas stigende indflydelse på byen, der siden 1997 har været en speciel administrativ enhed under Beijing.

I ugerne og månederne siden har demonstrationerne udviklet sig. Fra først at være stille og rolige er de blevet præget af mere og mere vold.

Derfor vurderer lektor ved Københavns Universitet og Kinaforsker Mette Thunø, at politiet i Hong Kong kan komme til at slå rigtig hårdt ned på demonstranterne op til den runde fødselsdag.

»Hvis man bedømmer ud fra situationen i den forgangne weekend, så var der tilsyneladende tale om en betydelig optrapning i volden fra politiets side. Beretninger lyder samstemmende om, at politiet havde optrappet sine aktioner i hårdhed og overfor mange flere demonstranter end tidligere, siger Mette Thunø.

En Hong Kong-demonstrant samler en af politiets røgbomber op med en ketcher. Foto: TYRONE SIU Vis mere En Hong Kong-demonstrant samler en af politiets røgbomber op med en ketcher. Foto: TYRONE SIU

Hun forudser en yderligere optrapning i Hong Kong frem mod tirsdagens store fejring af Kinas Folkerepubliks 70-års fødselsdag.

»Der vil efter alt og dømme komme en optrapning af både demonstrationer og i politiets reaktion herpå.«

»Og samtidig er hele Kina lige nu lukket ned digitalt, så kineserne ikke kan læse sig til udenlandske informationer om demonstrationerne i Hong Kong eller ytre sig herom på nettet. Digitalt er der en forstærket mur om hele Kina lige nu,« siger hun.

Udenlandske medier som The Guardian har beskrevet, hvordan Kina i dagene op til fejringen har ladet ledende figurer i protestbevægelsen vide, at de bliver overvåget. Andre er blevet bedt om at forlade Beijing.

»Fra styrets side er man derfor bange for, at demonstrationerne i Hong Kong vil forplante sig til resten af landet,« forklarer Mette Thunø.

Endnu står det ikke klart, hvordan planen for at demonstrationerne i Hong Kong ikke skal brede sig til resten af landet ser ud.

Men det står klart, hvad styret ikke ønsker det skal udvikle sig til:

»Man har ikke siden 1989 set så store og vedvarende politiske demonstrationer i Kina, som dem der foregår i Hong Kong for tiden. Og selvom Hong Kong-demonstrationerne stadig ikke er på det samme niveau, så vil man fra Beijings side heller ikke, at det skal udvikle sig dertil, så hele situationen er meget anspændt,« siger Mette Thunø.