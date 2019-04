Torsdag frigives den såkaldte Mueller-rapport om Trumps mulige, ulovlige samarbejde med Rusland under valgkampen i 2016. Men konklusionen vil formentlig ikke få alvorlige konsekvenser for Trump, fastslår en ekspert.

»I teorien kan man godt komme derud, hvor man får en rigsretssag, men hvis det kommer til det, skal den afgøres i Senatet, hvor republikanerne har flertal, og så vil han ikke blive afsat, men kunne fejre en sejr,« siger professor of leder af Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, Jørn Brøndal.

Han påpeger, at sidste gang, man havde en rigsretssag i USA, var under Clinton, og det endte med at styrke præsidentens popularitet.

»Det blev for meget for befolkningen med alle de undersøgelser og med jagten på præsidenten. Det er formentligt ikke noget, demokraterne er klar til at gennemføre,« siger han.

Hvad er en rigsretssag? En rigsretssag er en retssag anlagt af et lands parlament mod et statsoverhoved, en minister eller en statslig embedsmand for lovstridig embedsførelse

I den dagsaktuelle sag bliver Donald Trump beskyldt for at have obstrueret rettens gang ved tilsyneladende at bede forbundspolitiet FBI om at stoppe en efterforskning. Men juridiske eksperter peger på, at amerikansk lov indskærper, at en person skal have haft en "korrupt" hensigt for at kunne dømmes for at obstruere rettens gang - og det er endnu uklart i tilfældet Trump.

Det amerikanske underhus, Repræsentanternes Hus, er det eneste organ, som har magt til at stille en person for en rigsret. Det foregår ved simpelt flertal - 218 stemmer ud af i alt 435. Sker det, overgår sagen til overhuset, Senatet, der fungerer som domstol.

Efter rigsretssagen stemmer Senatets medlemmer - det kræver to-tredjedels flertal - mindst 67 stemmer - hvis den tiltalte skal kendes skyldig og fjernes fra sin post.

Det er knap fire uger siden, at USA’s præsident, republikaneren Donal Trump, erklærede sig frikendt. Frikendelsen stod at læse i et fire sider langt resume af rapporten, som justitsminister William Barr offentliggjorde d. 24. marts. Her lød det, at Trump ikke samarbejdede med Rusland.

Trods frikendelsen har der været udbredt mistanke om, at det ikke dækker hele sandheden.

Blandt andet skrev Mueller i sin rapport, at han ikke ville tage stilling til, om der skulle rejses sigtelser for såkaldt obstruktion - altså om Trump bevidst havde forsøgt at ’stikke en kæmp i hjulet’ på udfærdigelsen af specialanklager Robert Muellers rapport.

Offentliggørelsen af rapporten torsdag vil sandsynligvis kaste lys over netop dette punkt i rapporten, forklarer Jørn Brøndal:

Robert "Bob" Mueller er 72 år og uddannet advokat. Han er tidligere leder af FBI. Han kom til posten i 2001 og gik af i 2013. Dermed er han den FBI-chef, der har siddet næst længst. Den 17. september i år blev han udvalgt som specialanklager i undersøgelsen, der skal afdække forholdet mellem Rusland og USA under valgkampen. Foto: SAUL LOEB, BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Robert "Bob" Mueller er 72 år og uddannet advokat. Han er tidligere leder af FBI. Han kom til posten i 2001 og gik af i 2013. Dermed er han den FBI-chef, der har siddet næst længst. Den 17. september i år blev han udvalgt som specialanklager i undersøgelsen, der skal afdække forholdet mellem Rusland og USA under valgkampen. Foto: SAUL LOEB, BRENDAN SMIALOWSKI

»Vi vil formentlig få at vide, hvorvidt den udlægning, vi har fået fra Barr (justitsminister, red.), er fyldestgørende, eller om de i lige lovlig høj grad har forsvaret præsidenten,« siger professoren.

Trods hovedkonklusionen, der altså frifinder Trump, vil mange demokrater formentlig stadig være overbevist om, ’at der er noget at komme efter’.

»Hovedkonklusionen er, at han ikke samarbejdede med russerne, så Trumps tilhængere føler jo, at han stort set er frikendt,« siger Jørn Brøndal.

På spørgsmålet om, hvorvidt Mueller-rapporten har ført til øget mistillid, svarer professoren:

Det ved vi om Mueller rapporten ind til nu: Rapporten har ikke fundet beviser for, at medlemmer af Trump-kampagnen konspirerede eller samarbejdede med den russiske regering.

Der er ikke fundet beviser for, at Trump skulle have gjort sig skyldig i magtmisbrug, men den har heller ikke renset ham for ikke at have gjort det.

Der er ikke fundet beviser for at retsforfølge Trump eller andre på baggrund af undersøgelsen. 37 personer er allerede tiltalt siden undersøgelsen start.

Der er fundet to former for russisk påvirkning under præsidentvalget i 2016: Misinformation på sociale medier og hackingen af Demokraternes mail.

»Befolkningen er jo i forvejen meget opdelt, og spørgsmålet er, hvor meget offentliggørelsen af rapporten kommer til at rykke ved dette billede. Der skal meget til, før de to parter begynder at rykke tættere på hinanden, de er i forvejen meget polariserede,« siger professoren.

Under efterforskningen er der udstedt mere end 2.800 stævninger og 500 ransagningskendelser, ligesom omkring 500 vidner er blevet afhørt.

Der er desuden rejst sigtelser mod 26 russere, tre russiske virksomheder og seks tidligere Trump rådgivere.

Blandt dem er Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn.