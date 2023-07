Budskabet om, at den forsvundne Émile på to år ikke umiddelbart er blevet udsat for en forbrydelse, er igen og igen blevet gentaget offentligt.

Men uret tikker, og da den lille, franske dreng efter omtrent tre døgn endnu ikke er fundet, er man ikke længere så skråsikker.

»I den slags sager er der tre spor, man skal følge,« vurderer general François Daoust, direktør for gendarmeriets forskningscenter og professor i kriminologi ved universitetet i Cergy-Paris, overfor Le Figaro og fortsætter:

»Enten er drengen forsvundet, uden at det har været hans hensigt, ellers kan der være sket et uheld med en person, der har tabt hovedet (er gået i panik, red.) og har gemt drengens krop, eller også har en gerningsmand kidnappet drengen.«

Både frivillige og professionelle leder efter den toårige dreng. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Både frivillige og professionelle leder efter den toårige dreng. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

Flere hundrede mennesker – frivillige og professionelle – har siden lørdag aften ledt efter den lyshårede dreng, der sent om eftermiddagen forsvandt sporløst fra sine bedsteforældres have i Le Vernet.

Gendarmeriet er blevet indkaldt. Det samme er de bedste hundesnuder i Frankrig, droner, helikoptere og beredskab.

Men Émile er stadig som sunket i jorden.

Længe arbejdede myndighederne ud fra en teori om, at den lille dreng var gået på eventyr og undervejs faret vild. Men efter at have gennemsøgt nærmest hver en busk og mark i en radius af fem kilometer fra bedsteforældrenes hjem i den franske landsby, har man tirsdag lagt strategien om.

»Efter 48 timer burde barnet være blevet fundet inden for dette område,« fortalte Marc Chappuis, der er præfekt i Alpes-de-Haute-Provence-regionen, allerede mandag aften, før han tilføjede:

»Vi stopper ikke eftersøgningen, vi opgiver ikke håbet. Eftersøgningen vil fortsætte, men vi vil tilpasse operationen for at gøre den mere målrettet og selektiv.«

Eftersøgningen er da også fortsat tirsdag. Men ikke med samme kraft som tidligere. Flere ressourcer er nu smidt efter selve efterforskningen.

Det betyder blandt andet, at myndighederne med egne ord har indsat 'specialiserede ressourcer' til at lede efter spor og ledetråde, der kan føre til, at drengen bliver fundet.

Le Vernet er en ganske lille by i Frankrig. Et sted, hvor alle kender alle, lyder det fra borgmesteren. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Le Vernet er en ganske lille by i Frankrig. Et sted, hvor alle kender alle, lyder det fra borgmesteren. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

»Mens de fleste har været fokuseret på selve eftersøgningen i området, er den retslige efterforskning skredet frem med afhøringer, telefonanalyser og hjemmebesøg,« forklarer general François Daoust om de dynamikker, der har været i gang de seneste dage.

Det er det arbejde, der nu intensiveres, lyder det fra generalen, der ikke selv er en del af sagen, men som vurderer den ud fra sin ekspertise og erfaring.

»Politiet vil indhente teledata og identificere de mennesker og køretøjer, der har været i området, og så vil man undersøge sporene på disse køretøjer,« siger han og tilføjer, at politiet formentlig også vil vende tilbage til de huse i området, hvor man allerede har været for at lede efter Émile.

»Mere omfattende besøg kan blive gennemført. Denne gang i jagten på et skjult lig fremfor et barn, der utilsigtet er blevet fanget i et rum.«

Generalen understreger, at det fortsat ikke kan udelukkes, at Émiles forsvinden er et uheld.

At han blot er gået på opdagelse og pludseligt ikke har kunnet finde hjem.

Men myndighederne er nødt til at undersøge andre muligheder også. Og det skal ske med stor grundighed.

Målet er i sidste ende at finde spor, der kan pege på, hvor den lille dreng befinder sig.

Mandag aften var meldingen fra myndighederne, at man intet havde fundet. Det er uvist, om det har ændret sig siden. Det er i så fald ikke blevet meldt offentligt ud.