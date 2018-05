Det er ikke længere nødvendigt at lede efter resterne af MH370. Myndighederne har nok viden om flyets mystiske forsvinden til at tegne et billede af, hvad der er sket.

Det siger Martin Doland, der er tidligere chef for the Australian Transport Safety Bureau. Det var ham, der igangsatte eftersøgningen, da MH370 forsvandt den 8. marts 2014 med 239 passagerer ombord.

»De data, vi allerede har, betyder, at vi kan skabe et billede - i bred forstand - af hvad der skete, så vi kan reducere sandsynligheden for gentagelse. Det kan gøres allerede nu,« siger Martin Doland.

Udtalelsen falder i et eksklusivt interview med det dybdeborende amerikanske nyhedsprogram, '60 minutes'.

I udsendelsen gennemgår et hold eksperter hele sagen, og de er ikke i tvivl om, hvad det mest sandsynlige scenario er. Alting peger på flyets kaptajn Zaharie Ahmad Shah.

Kaptajn Zaharie Ahmad Shah. Eksperter mener, at han bevidst lod flyet MH370 styrte ned i Det Indiske Ocean. Kaptajn Zaharie Ahmad Shah. Eksperter mener, at han bevidst lod flyet MH370 styrte ned i Det Indiske Ocean.

MH370 forsvandt 8. marts 2014 med 239 passagerer ombord. Flyet forsvandt fra radaren mindre end en time efter take off, mens det befandt sig over Det Sydkinesiske Hav.

»Jeg tror, det var en bevidst handling, og at det blev gjort over længere tid,« siger Martin Doland.

'60 minutes' har nedsat et ekspertpanel bestående af en erfaren vraginspektør, en pilotinstruktør, en oceanograf og en ekspert i flysikkerhed. Panelet konkluderer, at Zaharie Ahmad Shah er den mest sandsynlige gerningsmand.

En rekonstruktion af flyets rute baseret på militære radarmålinger viser, at Zaharaie Ahmad Shah undgik at blive opdaget af både Thailands og Malaysias militær ved at flyve på grænsen mellem de to lande og flyve ind og ud mellem de to landes luftrum. På den måde undgik han en millitær interception.

En politibetjent søger efter vragstykker lands kysten på Sainte-Marie de la Reunion i det indiske ocean. Foto: RICHARD BOUHET En politibetjent søger efter vragstykker lands kysten på Sainte-Marie de la Reunion i det indiske ocean. Foto: RICHARD BOUHET

Flykaptajnen bliver yderligere belastet af oplysningen om, at han foretog en besynderlig uvending omkring byen Penang.

Eksperterne gætter på, at han foretog denne uvending for at tage afsked med sin fødeby. En gennemgang af Zaharie Ahmad Shahs computer viste, at han havde foretaget en flysimulation, hvor han planlagde en rute, der endte midt i det sydlige indiske ocean.

Eksperterne vurderer, at piloten foretog en kontrolleret landing på vandet. Hvis flyet var styrtet ned i høj fart, ville flyet gå fra hinanden i mange dele og langt flere flydele ville være skyllet i land.

Et stykke af MH370 blev fundet i 2015. Foto: ZINFOS974 Et stykke af MH370 blev fundet i 2015. Foto: ZINFOS974

Der er stadig en eftersøgning i gang efter MH370 i det sydlige indiske ocean.

Et skib ved navn Seabed Constructor fortsætter jagten ved at bruge den samme teknologi, som blev brugt til at finde Titanic.

Men håbet om at finde resterne af flyet er formindsket, og eftersøgningen forventes at blive afsluttet inden for de næste par måneder.

Dermed svinder håbet for, at de pårørende kan genvinde de jordiske rester af deres savnede.