Ansvaret for Aleksej Navalnyjs død ligger hos Rusland, fastslår Danmarks udenrigsministerium, som har indkaldt den russiske ambassadør til samtale.

Her har Danmark officielt tænkt sig at understrege, at ansvaret ligger hos de russiske myndigheder, og samtidig vil Danmark stille sig i et kor af EU-lande, som kræver omstændighederne omkring den fængslede oppositionsleder undersøgt grundigt og gennemsigtigt.

Et alvorligt skridt fra dansk side. Men ikke et skridt, som på nogen måde vil få Rusland til at ryste i bukserne.

»Det kommer ikke til at betyde noget stort. Det er en del af det politiske spil. Der er noget teater over det, og det er en del af en koreografi,« siger ruslandsekspert og seniorforsker hos DIIS Flemming Splidsboel til B.T.

Han konstaterer, at også Finland og Sverige har indkaldt den russiske ambassadør i de pågældende lande til en tilsvarende samtale.

»Det er spil for galleriet. Det er noget, man gør alligevel for at udtrykke utilfredshed og fordømmelse af det, der er sket. Det er en del af et spil,« siger Flemming Splidsboel.

Når Danmark og andre vestlige landes reaktion på Aleksej Navalnyjs død kommer til at prelle af på Rusland, så skyldes det, at det er blevet mere vanskeligt at finde flere nye områder, hvor man kan ramme Rusland.

»Da Rusland fængslede Navalnyj i 2021, truede man fra amerikansk side med sanktioner. Men nu står vi overfor at indføre sanktionspakke nummer 13 i forbindelse med Ruslands krig i Ukraine,« pointerer Flemming Splidsboel.

»Vi er et andet sted nu,« konstaterer han.

Flemming Splidsboel vurderer, at der kan blive tale om sanktioner mod topfolk i det russiske fængselssystem.

»Men der er ikke rigtigt noget, der batter. De personer rejser jo ikke på shoppetur til New York alligevel,« siger han.

»Vi er et sted, hvor Rusland tydeligvis ikke lader sig påvirke af sanktioner eller international fordømmelse,« forklarer Flemming Splidsboel.

Han forventer ikke, at offentligheden nogensinde kommer til at få en tilbundsgående forklaring på, hvad der er sket i forbindelse med Aleksej Navalnyjs død.

»Den officielle rapport vil sløre det. Vi kan måske få et mere fyldestgørende billede via interne russiske kilder, men til bunds kommer vi aldrig,« vurderer Flemming Splidsboel.