Selvom Boris Johnson har forhandlet en brexit-aftale på plads med EU, så er bolden langt fra at være i mål.

Det er faktisk mere sandsynligt, at han helt skyder forbi, når først aftalen skal godkendes i det britiske parlament.

»Jeg tror ikke på, at Boris Johnsen kan sende den her aftale hjem og få et flertal,« siger Marlene Wind, der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet.

Mere præcist skal udkastet til den aftale, som Johnsen og EU har forhandlet på plads, først drøftes af EU's 27 medlemslande, der holder topmøde i dag.

Det næste skridt er det mest skæbnesvangre. Det forventes, at EU-landene bakker op om aftalen, men det er tilbage i London, at Johnsen virkelig skal kæmpe.

»Theresa May troede tre gange, at hun havde fået en sikker aftale med EU, men alle tre gange blev hun nedstemt, når hun kom tilbage til London,« siger Marlene Wind.

Det store spørgsmål er nu, hvorvidt parlamentet er mere positivt indstillet overfor Boris Johnsen, end hans forgænger, som endte med at træde tilbage.

Han har fået nogle medlemmer over på sin side, men det giver ham ingen garantier.

»Jeg er ikke vanvittig optimistisk omkring det. Johnson og hans forhandler har sagt, at hvis aftaler får et nej, så vil de bede om forlængelse igen.«

»Og det tror de fleste på vil ske.«

Selvom Johnsen står overfor en række sværre udfordringer med den nye aftale, så ser han allerede fremad.

»Vi har en fantastisk ny aftale, som tager kontrollen tilbage - nu skal parlamentet bare få brexit ført ud i livet på lørdag, så vi kan komme videre med vores andre prioriteter..« skriver han på Twitter.

Det er ifølge Marlene Wind også en stor sejr, at Johnen har forhandlet en aftale hjem, fordi mange ikke havde forventet det, men virkeligheden er mere nuanceret.

»Det er stor set det samme udkast, som EU foreslog for 1,5 år siden, men som Boris Johnsen afslog, fordi han ikke kunne leve med det,« siger hun.

En af årsagerne til, at premierministeren har hårde odds imod sig, skyldes, at nogle parlamentsmedlemmer spekulerer i muligheden for helt at stoppe brexit. For bliver aftalen nedstemt og brexit igen forlænget, så åbner det muligheden for en folkeafstemning.

»Det vil derfor være overraskende og en kæmpe sejr, hvis han faktisk får et flertal til aftalen,« siger Marlene Wind.

Storbritannien skal efter planen forlade EU den 31. oktober, men den langsommelige og besværlige proces har sat spor i EU.

»Holdningen i Bruxelle er, at man virkelig er træt af brexit. Nu vil man gerne afslutte det hurtigst muligt.«

Hvorvidt det bare kommer ét skridt nærmere en realitet, vil blive afgjort i weekenden, hvor det britiske parlament tager stilling til aftalen.