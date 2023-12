Israelerne har tæppebombet i Gazastriben.

Det viser en kortlægning af bombekratre, som medierne CNN og The New York Times har foretaget.

Her er der, ud fra satellitbilleder og droneoptagelser, optalt op til 500 større af slagsen.

Billederne viser, at der er brugt store bomber på 900 kilo, der kan påføre død og ødelæggelse i en radius på 365 meter fra nedfaldsområdet.

Ødelæggelserne i Gaza er omfattende efter de israelske bombeangreb. Foto: Abaca/Ritzau Scanpix Vis mere Ødelæggelserne i Gaza er omfattende efter de israelske bombeangreb. Foto: Abaca/Ritzau Scanpix

USA har blandt andet leveret 5.000 store bomber af typen MK-84 til Israel siden oktober.

Marc Garlasco er militæranalytiker i den hollandske organisation, Pax, og tidligere FN-efterforsker af krigsforbrydelser i Libyen og Syrien og har gennemgået CNN-materialet.

»Vi skal tilbage til Vietnamkrigen for at finde noget sammenligneligt. Selv ikke i Irak-krigene blev der bombet så meget,« siger Marc Garlasco.

Vietnamkrigen varede fra sidst i 50erne til 1975.

The New York Times har især undersøgt billeder fra den sydlige del af Gaza, som civile palæstinensere er blevet opfordret til at flygte til af israelerne.

Alene her er der tegn på, at israelerne har smidt mere end 200 store bomber. Tallet kan være meget større, da pressen ikke får adgang til at filme frit i området.

To store kratre stammer fra et angreb på flygtningelejren Jabalia den 31. oktober. Et angreb som israelerne har bekræftet, at de stod bag.

126 civile – heraf 69 børn – blev ifølge den uafhængige organisation Airwars dræbt i angrebet.

En ekspert mener, at man skal tilbage til Vietnamkrigen for at finde et bombardement, der minder om det, som Gazastriben har været udsat for siden oktober. Foto: Abaca/Ritzau Scanpix Vis mere En ekspert mener, at man skal tilbage til Vietnamkrigen for at finde et bombardement, der minder om det, som Gazastriben har været udsat for siden oktober. Foto: Abaca/Ritzau Scanpix

Den type angreb ville USA, ifølge Larry Lewis, der er forskningsdirektør ved Center for Naval Analyses og tidligere seniorrådgiver i det amerikanske Udenrigsministerium, aldrig foretage.

»Det ser absolut ud til, at Israels tolerance for civile skader, sat op mod forventede operationelle gevinster, skiller sig betydeligt ud fra, hvad vil ville acceptere i USA,« siger han.

Den israelske hær, IDF, er blevet foreholdt kortlægningen af bomberne. En talsmand svarer:

»Sådanne spørgsmål vil blive undersøgt på et senere tidspunkt. Vi følger internationale love og tager alle mulige forholdsregler for at reducere skader på civile.«

Både Israel og Hamas er blevet beskyldt for at have brudt 'krigens love' siden 7. oktober, hvor terrorister dræbte uskyldige i Israel.