Fredag blæste en paneldør pludselig ud af en Boeing 737 MAX-9 under en flyvning med 171 passagerer ombord mellem de amerikanske delstater Oregon og Californien.

Heldigvis kom ingen passagerer noget til, da ingen sad på sædet ved døren – og flyet kunne nødlande.

Men for Boeing kunne ulykken ikke være kommet på et meget værre tidspunkt – for udover flytypen har fået startforbud i USA og Europa, kommer den i en lang række af fejl på flytypen, der skulle have været en ny succes for Boeing.

»Det er en flytype, som i forvejen har haft nogle vanskeligheder, for at sige det pænt,« siger Jakob Pedersen, der er luftfartsanalytiker ved Sydbank og uddyber.

»Det er vigtigt for Boeing, at man får det her inddæmmet. Nu er det i første omgang kun Boeing 737 MAX-9-typen, der er grounded (ikke må flyve, red.). Man skal krydse fingre for, at det stopper der, så det ikke udvikler sig og bliver en potentiel alvorlig sag for Boeing, fordi det er en flytype, som man allerede har haft store problemer med,« fortæller han.

Boeing 737 MAX 9-fly flyves hovedsageligt af amerikanske luftfartsselskaber eller udenlandske luftfartsselskaber i amerikansk luftrum.

For to år siden lignede det, at 737 MAX-flytypen aldrig ville komme på vingerne igen, da to fly styrtede ned i henholdsvis Indonesien og Etiopien.

Det manglende panel bliver undersøgt af en inspektør, efter flyet blev nødt til at nødlande. Foto: Ntsb/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Det manglende panel bliver undersøgt af en inspektør, efter flyet blev nødt til at nødlande. Foto: Ntsb/Reuters/Ritzau Scanpix

Boeing 737- Max Katastrofale fejl i kontrolsystemet To gange har Boeing 737 Max-fly været omdrejningspunktet i flystyrt, der har kostet hundredvis af passagerer livet. 29. oktober 2018 styrtede et fly fra Lion Air i havet 13 minutter efter, at det var lettet fra Jakarta i Indonesien. Alle 189 passagerer døde. En rapport, som blev offentliggjort halvandet år efter, konstaterede, at flyets kontrolsystem havde tvunget flyet til at dykke på grund af en fejlbehæftet udvendig sensor. Rapporten kom desværre for sent til at forhindre det andet flystyrt, som skete 10. marts 2019. Her styrtede et fly fra Addis Abeba i Etiopien ned bare seks minutter efter afgangen på grund af en tilsvarende fejl i kontrolsystemet. De to flystyrt betød at alle fly af den type fik startforbud i omkring to år.

»Men det er flytype, som nu er blevet bredt accepteret – Ryanair har omdøbt den som gamechangeren, efter den kom på vingerne igen.«

»Jeg tænker ikke, at der er ret mange af Ryanairs passagerer, som tænker over det, når de skal ud og flyve – altså hvilken flyver de sætter sig ind.«

»Men det er der måske flere, der begynder at notere sig, når der sker ulykker som denne.«

»Lige præcis det her er bigbusiness for Boeing. Når man ser på, hvad selskabet har tabt på de problemer, der har været med 737 MAX-flyet, så er det her en flytype, som de har brug for bare er i luften hele tiden og er pålidelig,« siger luftfartsanalytikeren fra Sydbank.

Han fortæller videre, at Boeing har tabt flere milliarder af dollars på de tidligere udfordringer.

»Det her påvirker kun Boeing negativt i den forstand, at de allerede i nogen grad er distanceret af Airbus, som har nogen meget succesfulde flytyper i A319, A320 og A321 Neo, der er høj efterspørgsel på, så hvis man ikke får ryddet op i de her problemer, så risikerer man, at forskellen mellem de to selskaber bliver udvidet igen,« siger Jakob Pedersen.

Ifølge EUs luftfartssikkerhedsagentur (EASA) fåes Boeing 737 MAX-9 i en model, hvor en kabinedør er udskiftet med et panel.

Det var denne konfiguration, Alaska Airlines fløj med, da panelet under opflyvningen fredag blev revet ud og efterlod et hul i skroget ind til 171 passagerer.

Men »i Europa har de selskaber, der opererer 737-9, ikke den konfiguration,« skriver kommunikationschef i EASA, Janet Northcote, nu i en mail til B.T.

Trafikstyrelsen har søndag oplyst til B.T., at flytrafikken til og fra Danmark kan blive påvirket, »da flere andre ikkeeuropæiske luftfartsselskaber, der flyver fast i Europa, anvender netop denne flytype«.

Langt størstedelen af Max 9-flytypen, der anvendes i USA, drives af United Airlines og Alaska Airlines, skriver Reuters.