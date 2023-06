Der gik ikke længe efter Joe Bidens udtalelser, inden den skarpe reaktion kom fra Kina.

Og det udstiller i virkeligheden tydeligt, hvor skrøbeligt det amerikansk-kinesiske forhold er.

»Hver gang de tager et skridt frem, er det nærmest to skridt tilbage igen. Der skal ingenting til for at blæse det korthus omkuld, som de forsøger at bygge op,« vurderer Andreas Bøje Forsby, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) med særlig fokus på Kina.

For knap er den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, vendt hjem fra en banebrydende besøg i Beijing, før den amerikanske præsident natten til onsdag dansk tid gjorde sig uheldigt bemærket med en kommentar om den kinesiske præsident, Xi Jinping, ved et fundraiser-arrangement.

Det blev der sagt Om den kinesiske præsident, Xi Jinping, sagde Joe Biden: »Årsagen til, at Xi Jinping blev meget oprevet, da jeg skød ballonen fyldt med spionudstyr ned (tidligere på året, red.), var, at han ikke vidste, at den befandt sig der,« sagde Joe Biden: »Det er meget pinligt for diktatorer, når de ikke ved, hvad der foregår. Det var ikke meningen, at den skulle have været, hvor den var. Den var blæst ud af kurs.« Fra Beijing lød det efterfølgende i hårde vendinger: »De amerikanske udtalelser er ekstremt latterlige og uansvarlige. Det er en alvorlig krænkelse af grundlæggende fakta, diplomatiske protokoller og Kinas politiske værdighed.« »De er en åben politisk provokation.«

Andreas Bøje Forsby fra DIIS kalder det en »typisk Joe Biden-kommentar« – noget, der kom lidt forkert ud, som den amerikanske præsident har for vane at rode sig ud i.

»Det er endda lidt dobbelt op. Han får fremstillet Xi som både en diktator, og som om han ikke har styr på sin egen butik, og det er uheldigt i forhold til at stabilisere forholdet med politisk dialog,« siger forskeren:

»Men jeg tror ikke, at der er nogen intention fra Bidens side om at tage luften ud af det diplomatiske fremstød og torpedere det med en kommentar ved et privat arrangement. Nej, det er lige så meget pressen, der står på lur og venter på den slags kommentarer.«

Og i det perspektiv påpeger Andreas Bøje Forsby, at man fra kinesisk side jo omvendt helt kunne have ignoreret udtalelserne.

Joe Bidens udtalelse var nok ikke sagt i ond vilje, mener ekspert. Foto: Kevin Lamarque/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Joe Bidens udtalelse var nok ikke sagt i ond vilje, mener ekspert. Foto: Kevin Lamarque/Reuters/Ritzau Scanpix

Men den endda meget fyndige udtalelse kom i stedet hurtigt.

»Og ved at gøre det har de også været med til at ødelægge de fremskridt, der måtte være opnået i forbindelse med Blinkens besøg,« siger Andreas Bøje Forsby om det, der altså er endt med lidt af et dobbeltsidet selvmål:

»Det amerikansk-kinesiske forhold er simpelthen inde i så dårlig en gænge, at der ikke skal ret meget til.«

Kan Joe Biden ikke bare lige ringe Xi Jinping op og sige, at det sgu ikke lige var ment på den måde?

»Nej, fordi et af de store problemer med forholdet mellem de to parter er, at kommunikationskanalerne ikke er særligt smidige, fleksible eller åbne. Men der skal nok blive sendt en diplomatisk besked af sted.«

Hvad kan konsekvensen blive?

»De havde jo lagt op til, at den kinesiske udenrigsminister, Qin Gang, skulle til Washington senere på året, mens Biden og Xi jo skulle mødes på sidelinjen af G20-topmødet i september og Apec-topmødet til november. Den slags møder er nu i fare for at blive aflyst.«