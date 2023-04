Lyt til artiklen

Den er kendt som Putins kødhakker, og nu kan russerne ende med at gå i en fælde i Bakhmut.

Tusindvis af både russiske og ukrainske soldater er gået i døden i den lille østukrainske by, som har fået stor symbolsk betydning.

De seneste meldinger tyder på, at russerne rykker frem i den krigshærgede by, og noget tyder på, at den kan falde i russiske hænder. Alligevel mener en norsk ekspert, at russerne er i gang med at gå i en fælde.

»Ukraine har sendt forskellige meldinger ud om, hvor godt de står i byen. De har lokket russerne ind i en fælde. Under hele den russiske vinteroffensiv har Ukraine udnyttet russernes symbolske behov for at tage byen.«

Der er stadig hårde kampe om Bakhmut, som lige nu ser ud til snart at falde på russiske hænder. (Arkivfoto) Foto: KAI PFAFFENBACH Vis mere Der er stadig hårde kampe om Bakhmut, som lige nu ser ud til snart at falde på russiske hænder. (Arkivfoto) Foto: KAI PFAFFENBACH

Det mener den norske oberstløjtnant og ekspert i krigsførelse, Palle Ydstebø.

I et interview med norsk TV 2 forklarer han, hvorfor han mener, at den russiske vinteroffensiv har fejlet.

Bakhmut ligger ved fronten i Donetsk i det østlige Ukraine, og siden sidste sommer har der været hårde slag om byen.

Ifølge ukrainske myndigheder har det været krigens længste og blodigste, og på grund af de enorme tab har byen fået øgenavnet »Putins kødhakker.«

Kampene er hårde i og omkring Bakhmut. (Arkivfoto) Foto: KAI PFAFFENBACH Vis mere Kampene er hårde i og omkring Bakhmut. (Arkivfoto) Foto: KAI PFAFFENBACH

Ydstebø mener, at en del af den ukrainske strategi har været at påføre russerne så store tab som mulig i deres forsøg på at indtage byen.

Nu har russerne mistet så mange soldater i byen, at det er blevet endnu vigtigere for dem at kunne melde derhjemme, at de har taget byen.

»Bakhmut er blevet et sort hul, som har tiltrukket den russiske offensiv. Russerne har placeret deres vigtigste styrker i Bakhmut og er gået direkte i fælden,« siger den norske ekspert.

Skulle det lykkes Putins styrker at indtage byen, betyder det ifølge den norske oberstløjtnant ikke, at russerne har fået krigslykken med sig.

(Arkivfoto) Foto: OLEG PETRASYUK Vis mere (Arkivfoto) Foto: OLEG PETRASYUK

»Den russiske vinteroffensiv er fejlet. Russerne er kørt fast flere steder og har lidt store tab.«

Han peger på, at målet for russerne var at tage hele Luhansk og Donetsk inden udgangen af marts.

»Vi er nu i april, og Rusland har ikke nået sine mål. De har lidt tilpas store tab til, at de står dårligere forberedt på en forårsoffensiv fra Ukraine,« siger Ydstebø.

NATO-general Christopher Cavoli sagde i marts, at Rusland har mistet omkring 200.000 soldater i Ukraine.

De døde soldater er blevet erstattet med nye og ældre, som mangler både motivation og erfaring, påpeger Ydstebø.

Han mener dog ikke, at russerne vil tage det ultimative middel i brug, hvis de ikke kan vinde på anden vis.

»Nej, jeg tror ikke, Rusland finder på at begå kollektivt selvmord ved at ty til atomvåben,« siger den norske ekspert.