Det er kun begyndelsen på flere angreb, at USA fredag aften har angrebet 85 mål i Irak og Syrien.

Det mener Peter Viggo Jakobsen, der er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet.

»Der er tale om et gengældelsesangreb fra USA, der er blevet planlagt som reaktion på, at tre amerikanske soldater blev dræbt af et droneangreb i Jordan sidste weekend. Jeg vurderer, at der kommer flere lignende angreb fra USA,« siger han.

To amerikanske embedsmænd fortæller ifølge Reuters, at angrebene var rettet mod faciliteter i Syrien og Irak, der er knyttet til Den Iranske Revolutionsgarde og de militser, den støtter.

Peter Viggo Jakobsen venter spændt på at se en reaktion fra Iran på angrebene.

Han vurderer dog ikke, at det ender med et stort offensivt modangreb fra Iran.

»Det er stadig iranske militser i andre lande uden for Iran, der er blevet angrebet. Så vi er stadig et stykke fra et angreb på landet Iran,« siger han.

Kommer der nye droneangreb eller lignende fra de iranske militser som et modangreb på de 85 amerikanske angreb, vurderer Peter Viggo Jakobsen, at USA måske vil gå et skridt længere.

»Næste skridt kan være, at USA angriber et iransk krigsskib eller et iransk militærfly. Det vil ske, inden der rammes egentlige mål på iransk territorium,« siger han.

Han mener stadig, at der et stykke vej til, at det vil ske.

»Det vil være en voldsom eskalering, hvis der bliver skudt på mål inde i landet Iran,« siger han.