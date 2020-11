USA's ambassadør i Danmark, Carla Sands, taler ikke sandt, når hun på det sociale medier Twitter giver udtryk for, at stemmefusk med brevstemmer kan være sket under det amerikanske valg, fordi man kan bruge afdødes stemmesedler.

Det fortæller Derek Beach, professor i statskundskab med fokus på folkeafstemninger ved Aarhus Universitet.

»Det er der intet bevis for, at der bliver snydt med brevstemmer. Tværtimod. Det er en vanvittig konspiration, og det er skandaløst, at en ambassadør fra USA udtaler sig sådan.«

Carla Sands har ellers modtaget en stemmeseddel til sin mand, som har været død i fem år. På baggrund af det konkluderer hun, at man vil kunne snyde under valg ved at afgive en ekstra stemme, der i virkeligheden er en andens.

My husband died 5 years ago and Los Angeles, CA still sends him ballots. Americans should demand our elections are honest, fair and transparent. If we are going to sell Democracy around the world, we have to LEAD BY EXAMPLE! Demand clean elections! @realDonaldTrump⁩ pic.twitter.com/y0RsIoAGZ1 — Carla Sands (@CarlaHSands) November 8, 2020

Ifølge Derek Beach er der dog ikke er noget mærkeligt ved, at Carla Sands modtager en stemmeseddel til sin afdøde mand. For hvis delstaten ikke ved, at han er død, så er han stadig registreret som vælger.

Hendes antydning af, at man med en afdøds stemmeseddel kan snyde til et valg, er derimod forkert.

»Det kan nærmest ikke lade sig gøre, og en brevstemme tæller ikke bare automatisk med, når den modtages på valgkontoret,« siger Derek Beach.

Det er et avanceret system, hvor flere oplysninger skal matche. For eksempel ens underskrift. Før man kan blive registreret som vælger i den amerikansk delstat, skal man nemlig melde sig på valgkontoret med billedlegitimation, bevise med for eksempel elregninger, at du bor i delstaten og aflevere en underskrift.

»Og den underskrift skal matche den, som der er på din stemmeseddel, ellers bliver den ikke godkendt. Så det begynder at blive rimelig omfattende, hvis man skal snyde ved et valg,« siger Derek Beach.

Skal man snyde ved hjælp af en afdøds stemmeseddel, skal man altså først anskaffe sig den afdødes stemmeseddel, hvis man tilfældigvis ikke lige er enke eller enkemand. Dernæst skal man kende og kunne efterligne den afdødes underskrift.

Og selv hvis det skulle ske, så mener Derek Beach ikke, at det kan gøres i et omfang, der vil være tilstrækkeligt stort til have en betydning for et valg.

»Hvor skulle man få alle de underskrifter fra? Det lyder usandsynligt i mine ører. Når folk sige sådanne konspirationer, skal man lige tænke logisk over, hvad det egentlig vil kræve at snyde på den måde.«

Derek Beach henviser også til undersøgelser, der er lavet om snyd med brevstemmer. For eksempel fra delstaten Oregon, hvor mange benytter sig af metoden, men hvor man ikke har fundet systematisk snyd.

»Oregon har sendt millioner af brevstemmer i tre årtier, og der er fundet ca. et lille dusin, af folk der har fusket. Det er en rimelig god sikkerhed.«

Ikke nok med at Carla Sands ifølge Derek Beach konspirerer og fortæller usandheder omkring valgfusk, så synes han også, at det er kritisabelt, at en ambassadør viderebringer sådanne forkerte oplysninger.

»Det er vanvittigt, at vi har en ambassadør, der viderebringer konspirationer om noget, der er så grundlæggende forkert. Det er pissefarligt for demokratiet. Det undergraver frie og fair valg, som er grundstenen for demokratiet.«