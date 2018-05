Selvom Nordkorea har meddelt, at landet vil lukke sit anlæg for atomprøvesprængninger, skal vi ikke forvente, at regimet giver afkald på sine atomvåben.

Det vurderer Liselotte Odgaard, ekspert i stormagtsdiplomati ved Forsvarsakademiet.

»Der er meget lidt sandsynlighed for, at atomvåbene reelt forsvinder, og det er der flere grunde til. Hvis Nordkorea skal af med deres våben, skal USA også fjerne deres atomparaply over den koreanske halvø og deres tropper. Det er nok det krav, Kina, Rusland og Nordkorea ville stille – og det er meget tvivlsomt, at det ville ske,« siger Liselotte Odgaard og påpeger, at det i sig selv vil være et problem at verificere, om Nordkorea rent faktisk afskaffer sine atomvåben, da man ikke ved, hvor de befinder sig.

Fredag indgik Nord- og Sydkorea en historisk aftale, hvori det blandt andet fremgår, at begge sider vil arbejde for en atomfri koreansk halvø, og Nordkorea har blandt andet tilkendegivet, at landet vil lukke sit anlæg for atomprøvesprængninger.

Ifølge Liselotte Odgaard betyder det dog ikke, at Nordkorea efterfølgende vil skaffe sig af med de resterende atomvåben. Men det gør langtfra aftalen er værdiløs - det politiske signal i sig selv er nemlig et skridt på vejen.

»Nordkorea har en historie med at bryde med de aftaler, der bliver indgået, så der er ikke den store tillid til, at de overholder det. Men man kan acceptere, at det er sådan, det er. Nordkorea kan vise vilje ved at opgive deres atom-testsite, og så kan mange sige, at man har lavet en form for afvikling af atomvåben og gøre situationen positiv,« siger Liselotte Odgaard med henvisning til, at selvom aftalen måske ikke holder, så handler det i høj grad også om at få Nordkorea til at føle sig tryg, så landet ikke bruger sine våben.

»Sydkorea kan jo blive ramt af hele arsenalet. Nordkorea er verdens tredje største indehaver af kemiske våben. De har cirka 70 ubåde, der kan affyre missiler, tusindvis af kampvogne, artilleri og meget mere. For Sydkorea er der ikke andre muligheder end at overbevise dem om ikke at bruge de våben,« siger Liselotte Odgaard.

Hun påpeger, at en eventuel aftale med Nordkorea sandsynligvis vil involvere en række andre landes interesser, så det er langtfra et nemt projekt.

»Man bevæger sig på en meget smal bane, for der skal ikke meget til, før Kina, Rusland og Nordkorea vil sige, at Sydkorea skal af med deres missilforsvar, og vil USA gå med til det? Det bliver et problem at få den aftale i stand, men man sender signalet om, at man har viljen,« siger Liselotte Odgaard og understreger, at man skal passe på med at drage for mange konklusioner om en eventuel aftale endnu.

»Der er muligheden, og den er holdt gående siden OL, så det er ikke tomme ord. Man skal se det her som begyndelsen på en process, for det er ikke sådan, at om en måned er alt i hus eller ingenting. Det her tager tid.«