Han er et af de mennesker, der har været allertættest på Donald Trump.

Derfor ved han også bedre end nogen anden, hvad der er foregået i kulisserne i Trump-kampagnen, siger en dansk ekspert om Michael Cohen.

»Vi skal huske på, at Michael Cohen er en mand, der har været meget, meget tæt på Trump, og derfor er han også en af de få med en reel indsigt i, hvad der er sket. På den anden side har han et meget blakket rygte. Cohen er jo dømt for tidligere at have løjet under ed.«

Det siger chefredaktøren på netmediet Kongressen.com, Anders Agner Pedersen, forud for onsdagen høring af Trumps tidligere højre hånd, advokat Michael Cohen.

Onsdag eftermiddag dansk tid afgiver Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, forklaring ved en høring i den amerikanske kongres.

»Hvis alle de ting, han siger, er sande, så er det meget alvorligt for Trump,« siger han.

Siden 2006 har Michael Cohen været én af den nuværende præsidents mest loyale medarbejdere.

I mere end et årti fungerede han som fixer og pitbull for erhvervsmanden og byggematadoren, og på et tidspunkt udtalte han, at han ville tage en kugle for Donald Trump.

I dag sidder Cohen med udsigt til en fængselsdom på tre år for at have betalt tys-tys-penge til pornomodellen Stormy Daniels og for at have løjet om det. Cohen har også erkendt skattesnyd.



Onsdag eftermiddag dansk tid er han hovedpersonen ved en høring i den amerikanske kongres, hvor han blandt andet skal forklare, hvad han ved om Trump-kampagnens forbindelser til Rusland under valgkampen i 2016.

Det ventes, at Cohen vil komme med afsløringer om, hvordan Trump er bag facaden, og forud for høringen har han kaldt sin tidligere chef for racist, løgner og bedrager.

Det synes hævet over enhver tvivl, at Michael Cohen har set og hørt et og andet i sine 13 år som privat advokat for Donald Trump, som præsidenten ikke er vanvittig begejstret for, ser dagens lys.

Det springende punkt er, om han er troværdig, mener Anders Agner Pedersen.

I 16 år arbejdede de tæt sammen, men nu er der kold luft mellem præsidenten og hans tidligere private advokat, Michael Cohen.

»Det her er en mand, som helt ind i knoglerne hader sin tidligere chef. Det er meget hårde ord, han har sendt i Trumps retning. Han har kaldt ham en løgner, en bedrager og en racist,« siger han og forklarer, at Trumps folk vil gøre alt, hvad de kan for at bruge Cohens fortid imod ham.

»De vil forsøge at spinne ham ind i fortællingen om, at Cohen bare er en vred, forsmået tidligere medarbejder, som forsøger at gøre livet surt for sin tidligere chef. De vil fremstille ham som utroværdig og gøre meget ud af, at han tidligere har fået dom for at have løjet under ed.«

Hvorvidt jorden begynder at brænde under Trump efter høringen, eller om han vil være i stand til at afvise Cohens påstande som en hævnaktion fra en tidligere ansat, står og falder efter hans mening med, om han kan bevise, at han tale sandt.

Altså om han har dokumentation for sine påstande.

USA's præsident Donald Trump sviner i endnu et tweet sin tidligere advokat Michael Cohen.

»Det er altid vigtig at kunne bevise det, man siger, men i Cohens tilfælde er det dobbeltvigtigt, fordi han tidligere har løjet under ed og er blevet dømt for det.«

Hvis Cohen ikke kan det, bliver det nemlig nemt for Trump og hans folk at fremstille ham som en utroværdig, falleret advokat på en hævnaktion.

Ifølge Anders Agner Pedersen bliver det især sagen om pengene til Stormy Daniels og den russiske forbindelse, der bliver omdrejningspunktet for dagens høring i kongressen. Her kan vi forvente, at Cohen vil blive bombarderet med spørgsmål.

Det Hvide Hus og Donald Trump har flere gange taget afstand fra Michael Cohen og den viden, han påstår at have.

Michael Cohen was one of many lawyers who represented me (unfortunately). He had other clients also. He was just disbarred by the State Supreme Court for lying & fraud. He did bad things unrelated to Trump. He is lying in order to reduce his prison time. Using Crooked’s lawyer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 27, 2019

Så sent som tirsdag aften udtalte Sarah Sanders, talskvinde i Det Hvide Hus, at det var 'grinagtigt, at nogen tager en dømt løgner som Cohen alvorligt'.

Onsdag langede præsidenten selv kraftigt ud efter sin tidligere medarbejder ved på Twitter at skrive, at Cohen lyver for at få nedsat sin fængselsstraf.

Michael Cohen afgiver forklaring ved en høring i den amerikanske kongres onsdag eftermiddag klokken 16 dansk tid.