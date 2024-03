Fra sprækken er lavaen sprøjtet op i meterhøje stråler. Lysende rødt og orange igennem den mørke nat.

Igen.

For det er nu fjerde gang siden december, at vulkanen mellem Hagafell og Stóri Skógfeller på Island er i udbrud.

Ifølge både Víðir Reynisson, lederen af det islandske civilforsvar, og den islandske geofysiker Magnús Tumi Guðmundsson er den nuværende hændelse den kraftigste af dem alle, siger de til Ruv.

Den nye sprække beskrives som 3.5 kilometer lang. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Han fortæller, at den aktive sprække ligeledes er længere end før – omkring 3,5 kilometer. Og meget aktiv.

I løbet af halvanden time efter udbruddets begyndelse ved kl. 20-tidne lørdagen bevægede lavaen sig cirka 1.200 meter mod syd i retning mod byen Grindavik, der tidligere har været evakueret på grund af de forrige udbrud.

Herer der nu igen erklæret nødtilstand.

Og de indbyggere, der er vendt tilbage, har atter måttet påbegynde en lynevakuering.

Grindavik i forgrunden. Foto: Halldor Kolbeins/AFP/Ritzau Scanpix

Samtidig skriver Heimildin, at det igangværende udbrud er tættere på turistattraktionen Den Blå Lagune end tidligere.

Derfor blev 700-800 personer herfra ligeledes evakueret lørdag aften.

En af dem var reporteren Alex Crawford fra Sky News, der tilfældigvis er på ferie på Island i øjeblikket.

»Vi har set en masse politibiler og ambulancer samt en masse mennesker, der forsøger at komme væk. Vi er alle blevet taget til et sikkert sted i Reykjavik,« lyder det fra hende:

Den islandske kystvagt på arbejde. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

»Alle har været ret rolige, og det er sket på en ordentlig måde. De har også prøvet det en del gange på det seneste.«

De tidligere udbrud skete 18. december sidste år samt 14. januar og 8. februar i år.

Endnu er det for tidligt at vurdere, hvor omfangsrigt det nye udbrud vil blive. Det kommer ikke mindst an på en endnu ubekendt faktor: Varigheden.