Helle Thorning Schmidt gjorde det i Danmark. Hun blev landets første kvindelige statsminister.

Og nu kan det være, at Sverige får sin første kvindelige statsminister. Som det sidste skandinaviske land.

Søndag valgte den svenske statsminister, Stefan Löfven, nemlig at meddele, at han stopper.

Han vil træde tilbage som statsminister og leder for Socialdemokraterne i forbindelse med partikongressen i november, sagde han søndag i sin sommertale.

Blå bog om Stefan Löfven Privat: Født 21. juli 1957 (64 år) i Stockholm.

Vokset op hos en plejefamilie i den svenske by Sollefteå.

Gift i 2003 med Ulla Löfven. Hun har to børn fra et tidligere ægteskab. Karriere: 1981: Tillidsmand på fabrikken Hägglund och Söner.

2005-2012: Valgt som formand for metalarbejdernes fagforening, IF Metall.

Medlem af Socialdemokraterna som 13-årig. Formand for Socialdemokraterna i 2013.

Medlem af Riksdagen og statsminister i 2014. Han har ledet mindretalsregeringer i de to efterfølgende valgperioder. Uddannelse: Studerede til socialrådgiver, men sprang fra efter halvandet år.

Han er uddannet svejser og arbejdede fra 1979 til 1995 på våbenfabrikken Hägglund och Söner i Nordsverige. Kilder: Socialdemokraterna, TT, Berlingske.

Stefan Löfvens farvel ramte søndag som noget af en bombe på den anden side af Øresund.

»Jeg tror, at de (Socialdemokraterne red.) er i choktilstand lige nu,« siger Helena Gissén, der er politisk redaktør hos den svenske avis Expressen.

B.T. har spurgt Hans Mouritzen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og ekspert i svenske politiske forhold, hvem der står til at overtage formandsposten hos Socialdemokraterne efter Stefan Löfven.

Og han har et bud.

Her ses nuværende fiansminister Magdalena Andersson ved siden af snart afgående statsminister Stefan Löfven. Foto: Jonathan NACKSTRAND / AFP Foto: Jonathan NACKSTRAND Vis mere Her ses nuværende fiansminister Magdalena Andersson ved siden af snart afgående statsminister Stefan Löfven. Foto: Jonathan NACKSTRAND / AFP Foto: Jonathan NACKSTRAND

»Der er ikke nogen helt oplagt kandidat, men der peges på nuværende fiannsminister Magdalena Andersson, som lidt tilhører venstrefløjen i partiet. Og så har Sverige aldrig haft en kvindelig statsminister før. De har været lige ved nogle gange ved Mona Salin, men det blev ikke til noget,« siger Hans Mouritzen og tilføjer:

»Og alle andre nordiske lande har haft kvindelige statsministre.«

Spørgsmålet er også, hvordan Stefan Löfven vil blive husket som statsminister?

»Han er en meget pragmatisk mand, som kan sit håndværk, men ikke nogen stor retoriker til at holde taler og sådan noget. Så han vil blive husket for at være en pragmatisk politiker og ham, der håndterede coronakrisen i Sverige,« siger Hans Mouritzen.

Stefan Löfven formåede at klamre sig til magten Hans Mouritzen, seniorforsker

I alt nåede Stefan Löfven at være statsminister i syv år. Men især den sidste tid har været rigtig svær.

»Det ser sådan ud, at for halvandet år siden stod de meget sløjt lige før coronakrisen, og da talte man om at udskifte den nuværende statsminister og finde en anden. Så sløjt var det,« siger seniroforskeren og fortsætter:

»Men så kom coronakrisen og reddede ham. I starten af krisen fik han kæmpe fremgang, og så forstummede al snak om at finde en anden i en periode.«

I juni gik det så helt galt for Stefan Löfven, da han fik et mistillidsvotum. Og alle troede, at han var færdig.

»Stefan Löfven formåede at klamre sig til magten. Men beslutnignen er nok truffet der om, at han ville gå af på et passende tidspunkt. For hvad kunne han se frem til?« spørger Hans Mouritzen, der selv dette svar:

»Han kunne se frem til, at der i efteråret skulle vedtages svensk finanslov, og der kunne regeringen falde, og da der er valg til september næste år, er der nu tid til at køre en ny formand ind,« siger seniorforskeren.

Hans Mourtizen mener, at Stefan Löfven har truffet den rigtige beslutning.

»Nu kommer han ud af det på en pæn måde. Han overlevede dengang, og nu har folk glemt den krise. Og så pludselig går han af i dag og har valgt selv at gå af,« siger han.