En splittet kongres i USA vil give mudderkastning og stilstand vurderer ekspert i amerikansk politik.

Resultatet af det amerikanske midtvejsvalg vil være stilstand og hårdknude. Det vurderer chefredaktør på specialmediet Kongressen.dk Anders Agner Pedersen.

USA's præsident Donald Trump har i sine to første år haft et republikansk flertal i begge kamre i den amerikanske kongres bag sig. Det sluttede med nattens midtvejsvalg, hvor Demokraterne har vundet et flertal i Repræsentanternes Hus.

- Det betyder, at Kongressen splitter og at den føderale lovgivende proces for Donald Trump slutter nu. Der vil simpelthen ikke komme lovgivning ud af "Capitol Hill" (Betegnelse for Det Hvide Hus og Kongressen red.).

- Parterne kan ikke enes. Der er ingen tegn i hverken sol, måne eller stjerner på, at partierne pludseligt vil begynde at forsones og arbejde på tværs af partiskel.

- Så med al sandsynlighed vil dysfunktionaliteten igen ligge som en dyne over amerikansk politik og mudderkastning og skyttegravskrig vil dominere, siger Anders Agner Pedersen.

Amerikansk lovgivning skal vedtages i Repræsentanternes Hus, Senatet og så underskrives af præsidenten. Derfor vil ny lovgivning nu kræve, at det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus stemmer for.

- Vi kommer til at en præsident Trump, der nu i langt højere grad vil skulle regere via dekreter og skal finde ud af, hvor meget han kan gennemføre uden om Kongressen, siger Anders Agner Pedersen.

Da tidligere præsident Barack Obama tiltrådte, valgte Republikanerne at obstruere al hans politik for at lamme ham. Derfor brugte han i høj grad dekreter. Og det er Donald Trump fortsat med, selv om han har haft et flertal i Kongressen bag sig.

- Donald Trump har allerede prøvet grænserne for, hvad han kan gøre med dekreter.

- Det kommer vi til at se endnu mere nu, hvor han ikke har et flertal bag sig, siger Anders Agner Pedersen.

Han understreger samtidigt, at Donald Trump nu har fået en ny hovedfjende, nemlig demokraterne i Repræsentanternes Hus.

- Vi kommer til at se ham lange ud efter demokraterne hver gang, noget ikke lykkes for ham de næste to år, siger chefredaktøren.

/ritzau/