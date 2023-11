En hel by kan bliver dækket af lava. Tusindvis kan miste strøm og varme, og en af Islands mest kendte turistattraktioner kan bliver ødelagt.

Konsekvenserne kan blive alvorlige, hvis den seneste tids mange jordskælv i Island får vulkanen på Reykjanes-halvøen til at gå i udbrud.

»Der er to worst case scenarioer. Det første er, at det geotermiske kraftværk Svertsengi bliver slået ud. Noget, som vil føre til, at 30.000 islændinge mister deres fjernvarme.«

Det siger geologen Børge Johannes Wigum, som selv har boet i Island, til den norske avis Dagbladet.

Byen Grindavik ligger også tæt på vulkanen, og risikoen for et vulkanudbrud her er det, som den norske ekspert anser for at være worst case scenario nummer to.

»Sandsynligheden for, at magmaen, som nu bevæger sig 1,5 kilometer under Grindavik, kommer ud, er relativ stor. Spørgsmålet er hvor, det kommer. Kommer der et udbrud her, er chancen størst for, at det kan kommer lige nord for eller midt i Grindavik,« siger Børge Johannes Wigum til avisen.

Siden oktober har der været en bølge af jordskælv i Island, og det har fået frygten for et vulkanudbrud for at stige.

Der løber en 15 kilometer lang sprække af magma under byen, som vurderes at være tæt på Jordens overflade.

Derfor valgte myndighederne fredag at evakuere samtlige godt 3000 indbyggere.

Udover nedbrud i energiforsyningen og infrastruktur, mener den norske ekspert også, at et udbrud kan ødelægge det berømte turistmål, Den Blå Lagune.

På et tidspunkt var magmabevægelserne meget tæt på Den Blå Lagune, og derfor blev attraktionen lukket i denne uge.

»Et magmaudbrud der (tæt på Den Blå Lagune, red.) kan ødelægge Den Blå Lagune. Muligvis kan tilførslen af vand blive ødelagt, som i så fald skal repareres på sigt,« siger geologen.

Hvorvidt vulkanen går i udbrud eller ej er fortsat et spørgsmål, som eksperterne strides om.

Nogle forventer, at det sker i løbet af få timer. Andre, at der kan gå dage.

»Men sandsynligheden for, at noget sker i løbet af timer eller dage, den er stor,« siger Børge Johannes Wigum.

Han udelukker heldigvis heller ikke muligheden for, at aktiviteten bare stopper af sig selv igen uden, at der sker noget.