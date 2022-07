Lyt til artiklen

Hvilke vinderchancer har Ukraine egentlig i krigen mod Rusland?

Svaret er dystert.

Hvert fald hvis man spørger den nu pensionerede oberstløjtnant Daniel Davis, der tjente 21 år i den amerikanske hær.

I forsvars- og sikkerhedsmagasinet 19fortyfive, skriver Davis nemlig, at Ruslands brutale krig i Donbas »beviser, at Ukraine ikke kan vinde krigen mod Vladimir Putins hensynsløse invaderende magt.«

Davis, der nu er analytiker ved tænketanken Defence Priorities, tegnede i midten af ​​juni et meget dystert billede af situationen på slagmarken i Ukraine og skrev, at der ikke var nogen militære spor, Ukraine kan følge for at besejre Rusland.

Sidenhen har russiske styrker hensynsløst indtaget provinsen Luhansk – et af de to amter, der udgør Donbas-regionen.

»Efter al sandsynlighed vil Ukraines væbnede styrker fortsætte med at lide nederlag efter nederlag og overgive mere territorium til russerne,« påstår han i sin analyse.

Men den tidligere norske forsvarschef Arne Bård Dalhaug, er uenig i den konklusion. Det skriver Dagbladet.

»I samme periode som Ruslands fremskridt i Donbas har ukrainske styrker gjort betydelige fremskridt i områderne omkring Kherson og Kharkiv.«

Han slår samtidig fast, at det at miste territorium, ikke er en vinderopskrift i sig selv.

Det er nærmere det faktum, at ukraines væbnede styrker har formået at forsvare områder over en længere periode med relativt få ressourcer, der imponerer Dalhaug.

Han kalder det »den rigtige militærstrategi« taget Ukraines situation i betragtning.