Nogle har måske haft mistanken - i hvert fald i de situationer, hvor børnene roder og manden er umulig. Nu bakker en forsker tanken op.

Singlekvinder uden børn er de mest lykkelige i befolkningen, ligesom der er større sandsynlighed for, at de lever længere end kvinder med mand og børn.

Sådan lyder det fra Paul Dolan, professor i adfærdsvidenskab på London School of Economics i The Guardian.

Han baserer sin udtalelse i forskning, der viser, at de livssituationer, vi før har forbundet med lykke, ikke længere er ensbetydende med at være lykkelig.

Og her er det altså især parametre som ægteskab og børn.

Professoren udtaler sig med baggrund i forskning fra American Time Use Survey (ATUS), der sammenligner niveauer af lykke hos ugifte, gifte, skilte, separerede og enker- og enkemænd.

»Hvis du er en mand, bør du nok blive gift. Hvis du er kvinde, så lad hellere være,« siger han.

Mænd har gavn af et ægteskab, fordi de falder til ro og får helbredsmæssige fordele ved et ægteskab. Det skyldes, at der kommer mere ro over tilværelsen, når der kommer ringe på fingrene, lyder det fra Paul Dolan.

»Han tager færre risiko, tjener flere penge på arbejde og lever lidt længere. Hun, på den anden side, dør tidligere, end hvis hun ikke var blevet gift. Den sundeste og gladeste gruppe i befolkningen er kvinder uden mænd og børn.«

Dog er der noget, der sætter skår i lykken hos singlekvinder uden børn.

Professoren mener, det nuværende synspunkt på ægteskab og børn som et tegn på succes betyder, at der eksisterer et stigma, som kan føre til, at singlekvinder føler sig mindre lykkelige.

»Hvis man ser en singlekvinde på 40 år, som aldrig har haft børn, siger man 'Gud, det er da en skam, er det ikke? Måske møder du den rigtige fyr en dag, og så ændrer det sig'. Nej - måske møder hun den forkerte fyr. Måske møder hun en fyr, der gør hende mindre glad og lykkelig, og så dør hun før tid.«