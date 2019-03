Det vækker undren hos redningsskipper Magne Sætren, at det nødstedte krydstogtskib sejlede ud i første omgang.

En større redningsaktion blev i weekenden sat ind, da krydstogtskibet Viking Sky var faretruende tæt på at støde på grund.

Skibets fire motorer var stået af i uvejret, og det vækker undren hos redningsskipper Magne Sætren, at skibet overhovedet sejlede ud i det voldsomme vejr.

- Jeg kan ikke forstå, at de sejlede ud i det vejr. Hvor i himlens navn var kaptajnen og sømandsskabet i den beslutning, siger Magne Sætren til det norske medie Dagens Næringsliv.

Der var vindstød af stormstyrke, da skibet satte ud, og man anslår, at bølgerne var op til 15 meter høje.

Ifølge Magne Sætren var der ingen andre skibe på den norske Hustad-strækning, der havde trodset uvejret lørdag.

- På grund af vindstyrken lå alle andre i havn, hvorimod dette skib valgte at sejle ud. Det var ikke nødvendigt at gøre, ikke mindst hvis man tænker på passagererne, siger han.

Magne Sætren er ikke den eneste, der undrer sig over forholdene.

Skibsingeniør Hans Otto Kristensen har tidligere sagt, at han ikke kunne forstå, hvordan det var muligt, at panelerne i skibets loft røg ned under uvejret.

- Jeg har set på en video fra båden, at panelerne i loftet styrter ned. Det må ikke ske, og det er kritisabelt, da de kan være skarpe nok til at skære et ben over, fortalte Hans Otto Kristensen søndag.

Mandag er det norske politi gået ind i sagen for at undersøge, om der ligger noget kriminelt bag. Det fortæller politiinspektør Yngve Skovly til det norske medie VG.

- I ulykker, hvor du har et stort potentiale for skade, er det naturligt for os at undersøge omstændighederne nærmere, selv om der ikke er mistanke om, at der er begået noget kriminelt, siger han.

Skibet havde 1373 personer om bord, hvoraf 915 personer var passagerer.

Af de passagerer har 36 personer været til behandling på sygehuset, mens ni personer fortsat er indlagt. En af personernes tilstand er alvorlig, men stabil.

Rederiet, Viking Ocean Cruises, har mandag beklaget over for deres gæster.

- Jeg vil gerne sige undskyld til alle vores gæster for det, de har været igennem. Jeg kan heller ikke sige mange gange nok, hvor meget værdi jeg lægger på det norske redningspersonales indsats, siger ejeren af Viking Ocean Cruises, Torstein Hagen, i en skriftlig udtalelse til Dagbladet.

/ritzau/