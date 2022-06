Lyt til artiklen

Da en bombe i slutningen af maj sprang uden for en boligblok i Enerhodar, en mellemstor by i provinsen Zaporizhia i det sydlige Ukraine, gik nyheden verden rundt.

Men det var den voldsomme eksplosion, der blev skrevet om.

Tre blev såret, og én af dem var den selvudnævnte borgmester i det russisk-besatte Enerhodar, Andrei Shevchik.

Angrebet var angiveligt planlagt og udført af den ukrainske guerilla- og partisanbevægelse, og målet med angrebet skulle være at ramme ham. Og netop den bevægelse kalder den amerikanske professor og ukrainske-ekspert Alexander Motyl for »Putins mareridt.«

En partisan er i denne sammenhæng en guerillasoldat eller frihedskæmper, der handler bag fjendens linjer.

Alexander Motyl forklarer i et indlæg hos det online nyhedsmedie 1945, at han har analyseret en række formodede partisanangreb og konkluderer, at de vil blive flere og flere.

De fleste af angrebene, han har analyseret, har fundet sted i området omkring Melitopol, der ligger cirka midt på den russisk-besatte bro, der strækker sig fra Donbas til Krim-halvøen langs Azovhavet.

Ifølge Alexander Motyl er cirka 200 russiske soldater indtil videre blevet dræbt af guerilla- og partisanangreb. Der skulle også være blevet slået flere prorussiske ukrainere ihjel.