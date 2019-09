Skal Donald Trump stilles for en rigsretssag? Lige nu er der meget, der taler mod det.

Men én ting er sikkert: Den formodentlige demokratiske præsidentkandidat Joe Biden må være ganske bekymret over det ubehagelige lys, som Donald Trump har kastet på hans søn, Hunter.

Det vurderer ekspert i amerikansk politik Anders Agner Pedersen fra specialmediet Kongressen.

»Den lidt oversete del i alt det her er, at vi skal huske på, at der er en herre ved navn Joe Biden, der ikke ser det her som en ubetinget vindersag,« siger han.

For ifølge Anders Agner Pedersen er sønnen Hunter Biden ikke nogen spejderdreng, og det kan ramme hans far.

Hunter Biden kan formentlig ikke tåle et 'serviceeftersyn', hvis/når journalister graver ned i hans gøren og laden - eksempelvis i Ukraine.

»I de politiske kredse har man talt meget om, at Hunter er farmands akilleshæl. Han har nogle lig i lasten og et blakket ry,« siger Anders Agner Pedersen.

I sin tid som vicepræsident i Obama-administrationen brugte Joe Biden meget tid i Ukraine på et pleje nationens diplomatiske relationer.

Sønnen, Hunter Biden, har også haft interesse i Ukraine. I 2014 blev han en del af virksomheden Burismas bestyrelse. Burisma er et af landets største gasfirmaer. Det blev han ifølge mediet NPR betalt et beløb svarende til 335.000 kroner om måneden for.

Det er her, at Trump mener, at der er noget at komme efter, og det skulle også være årsagen til, at han angiveligt pressede den ukrainske præsident til at finde smuds på Hunter Biden.

Den handske vil Trump-venlige medier højst sandsynlig samle op.

»Alle og enhver vil jo nu interessere sig for Hunter Biden. Jeg vil i al stilfærdighed tillade mig at gætte, at der er et par journalister fra Fox News og Breitbart (Trump-venlige medier, red.), der er på vej til Ukraine for at finde, alt hvad de overhovedet kan på ham.«

Anders Agner Pedersen mener, at det her er et af de første tegn på, hvordan valgkampen i 2020 præsidentvalget vil blive ført.

»Forventningen har hele tiden været, at vi ville se en barsk og møgbeskidt valgkamp, men hvis vi troede, at vi nåede bunden i 2016, så kan man godt tro om igen.«

» Det bliver meget værre i 2020. Det er det, som vi ser de første beviser på her.«

I weekenden citerede det Trump-kritiske medie Washington Post anonyme kilder for, at Trump i otte telefonsamtaler har skullet forsøgt at presse den ukrainske præsident Volodomir Zelenskij til at starte en undersøgelse af Hunter Biden.

Afsløringen af telefonopkaldet har rejst bekymringer om mulig udenlandsk indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2020.

Et bevis på dette skulle være, at Donald Trump angiveligt har beordret sin stabschef at tilbageholde 400 millioner dollars i militærbistand til Ukraine i juli.

Det siger tre højtstående - og anonyme - regeringskilder til den amerikanske avis The Washington Post. Donald Trump har benægtet, at skullet have afpresset den ukrainske præsident.

