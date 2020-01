»Det er i allerhøjeste grad usædvanligt.«

Sådan siger ekspert i flysikkerhed Hans Christian Stigaard om de billeder, der er kommet frem fra det sted i Iran, hvor et ukrainsk passagerfly styrtede ned onsdag morgen.

På billederne kan man se, at der hverken er afspærringer eller politi til stede ved ulykkesstedet.

»Jeg har også set de billeder, og jeg kan ikke tolke det på anden måde, end at det er iranernes forsøg på at skjule, hvad der er sket,« siger Hans Christian Stigaard, der er tidligere direktør i Københavns Lufthavne.

CBS crew just visited the #Ukrainian airlines crash site west of Tehran. Nine am local time. Virtually all pieces of the plane were removed yesterday - say locals. Scavengers now picking site clean. No security. Not cordoned off. No sign of any investigators. pic.twitter.com/hhNJyokhjq — Elizabeth Palmer (@elizapalmer) January 10, 2020

TV 2's udenrigskorrespondent Simi Jan er en af få udenlandske journalister, som har haft adgang til det sted tæt på Teheran, hvor det ukrainske fly onsdag morgen dansk tid styrtede ned.



Også hun undrer sig over det lave sikkerhedsniveau.



»Jeg forstår ikke, at jeg som journalist fik adgang. Jeg forstår ikke, hvorfor efterforskerne fjernede vragdele. Det plejer man ikke at gøre ved undersøgelsen af årsagen til flystyrt,« siger Simi Jan, som besøgte ulykkesstedet allerede onsdag, til B.T.



Hun blev på et tidspunkt gennet væk af politifolk, som afspærrede et af de områder, hvor der lå vragdele.

Men der lå vragdele over et større areal, og andre steder var situationen en helt anden - og noget mere afslappet.



»Pludselig var jeg et sted, hvor det vrimlede med civile. Folk samlede vragdele op, uden at der skete noget. Det var meget mærkeligt at opleve,« siger hun.

Journalist Simi Jan har også været på ulykkesstedet Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Journalist Simi Jan har også været på ulykkesstedet Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Hans Christian Stigaard forklarer, at den normale procedure ved et flystyrt er, at politi eller lignende først spærrer området af, hvorefter en havarikommission ankommer og tager stilling til, hvor stor afspærringen skal være, mens de indsamler dele og efterforsker, hvad årsagen til ulykken kan være.

»Når man ikke afspærrer området, gør man nærmest efterforskningen umulig, fordi man ikke ved, hvad forbipasserende tager med hjem eller efterlader på stedet,« siger Hans Christian Stigaard.

Han pointerer, at den manglende sikkerhed gør det til en totalt umulig opgave, hvis andre lande selv vil undersøge ulykkesstedet med henblik på at finde ud af, hvad der skete, da flyet styrtede.

»Det giver ingen mening, at de håndterer efterforskningen på den måde. Det er totalt tåbeligt,« siger sikkerhedseksperten, der fortæller, at situationen minder om en lignende episode i 2014, hvor russerne skød et malaysisk passagerfly ned, da det fløj over Ukraine.

Ligesom iranerne gør, holdt russerne dengang fast i, at det ikke var dem, der stod bag nedskydningen.

»Den situation, vi har nu, ligner den, og det er et typisk billede, når de ansvarlige gør alt, hvad de kan for at bedyre deres uskyld,« siger Hans Christian Stigaard.