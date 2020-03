Da årets Mardi Gras fest i New Orleans var på sit højeste i slutningen af februar, var der ingen, der kunne have forudset, hvor profetisk fotografiet af den unge mand i ansigtsmaske, corona beskyttelsesdragt og ildevarslende injektionssprøjte i hånden ville se ud i historiens bakspejl.

Med en daglig stigning i coronatilfælde på 65 procent er den amerikanske sydstatsby godt på vej til at blive USA's nyeste coronavirus-'hot spot'.

Og i dag mener Dr Rebekah Gee, der er leder af patalogisk afdeling på Louisiana State University, at det hele startede til årets Mardi Gras fest - én af de største gadefester i verden.

»Mardi Gras er som den perfekte storm for coronaspredning. Vi deler de flotte flåder, der køres igennem gaderne. Vi smider perlekæder til hinanden. Alle rører alle. Folk deler glas med alkohol. Alle danser, synger og sveder op og ned ad hinanden. Og da coronasmitten allerede dengang var i luften, blev den spredt med lynets hast,« siger Dr Rebekah Gee til den lokale avis The Times-Picayune, der er udkommet siden 1837.

Profetisk på den uhyggelige måde. Til årets Mardi Grasfest i New Orleans var denne festdeltager klædt ud med coronabeskyttelsesdragt, ansigtsmaske og injektionssprøjte. Foto: Jonathan Bachman Vis mere Profetisk på den uhyggelige måde. Til årets Mardi Grasfest i New Orleans var denne festdeltager klædt ud med coronabeskyttelsesdragt, ansigtsmaske og injektionssprøjte. Foto: Jonathan Bachman

»Årets Mardi Gras fest var den perfekte storm for spredning af coronasmitte,« siger en amerikanske læge og Louisianas guvernør. Foto: DAN ANDERSON - EPA Vis mere »Årets Mardi Gras fest var den perfekte storm for spredning af coronasmitte,« siger en amerikanske læge og Louisianas guvernør. Foto: DAN ANDERSON - EPA

Til daglig bor der godt 390.000 i New Orleans. I forbindelse med årets Mardi Gras fest i slutningen af februar blev befolkningen forøget med godt 12 millioner mennesker.

Ifølge staten Louisianas guvernør John Bel Edwards kom årets Mardi Gras-deltagere fra ikke færre end 125 til 130 forskellige lande.

Og efter tre dage med intens fest, satte alle disse trætte gæster sit igen ombord på deres fly og rejste hjem til deres hjem fordelt over hele kloden.

»Ikke alene ankom mange af turisterne formentlig med smitten. De tog den også med hjem. Og præcis 13 dage efter festens højdepunkt 'Fat Tuesday' (25. februar, red.) testede vores første borger i New Orleans positiv for corona,« fortæller guvernør John Bel Edwards i et interview med The Times-Picayune.

I løbet af de seneste fire dage er antallet af coronatilfælde i New Orleans, der allerede har 70 procent af statens samlede antal smittede, steget med 65 procent dagligt.

Sådan ser Bourbon Street ud i dag- efter eksplosionen af coronasmitte. Foto: Jonathan Bachman - AFP Vis mere Sådan ser Bourbon Street ud i dag- efter eksplosionen af coronasmitte. Foto: Jonathan Bachman - AFP

Det giver byen med kælenavnet 'The Big Easy' en kedelig verdensrekord i 'dag til dag' stigningen af coronatilfælde.

I alt har Louisiana ifølge CNN 1.900 bekræftede tilfælde af COVID-19.

Et voldsomt antal i en stat med blot fire millioner indbyggere. Til sammenligning har staten Texas med en befolkning på 30 millioner kun 826 bekræftede COVID-19-tilfælde med 67 døde.

I dag ligger New Orleans øde hen.

Og i gaderne, der for mindre end en måned siden vrimlede med feststemte turister fra hele verden, er tomme. Og guvernør John Bel Edwards, der spår at samtlige hospitalssenge vil være fyldt 4. april, har erklæret nødtilstand med forbud imod al 'unødvendig udgang'.

Over hele USA har 80.000 borgere testet positiv for coronavirussen.

Og 1.123 er døde som følge af sygdommen.