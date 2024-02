»Nej, for satan da.«

Sådan lyder reaktionen fra direktør i Det Udenrigspolitiske Selskab og ruslandkender, Charlotte Flindt Pedersen, da B.T. overbringer nyheden om Vladimir Putins ærkefjendes død.

»Jeg er helt i chok.«

Oppositionspolitikeren Aleksej Navalny, der var en kendt kritiker af den russiske præsident, blev onsdag meldt død af fængselsmyndighederne i den russiske region, hvor han indtil videre har siddet i en fangelejr.

Navalny er før blevet forgiftet, men det er ikke sikkert, at russerne direkte har slået ham ihjel, siger Charlotte Flindt Pedersen, der ser hans død som symbol på et håb, der slukkes for Rusland.

»Det er kendt, at det er svært at komme levende ud af en russisk fangelejr,« siger hun og henviser til, at Navalny sad i et af de skrappeste fængsler i Rusland.

Hun fortæller, at Navalnyj ifølge lokalmedier inden for det seneste døgn er blevet rykket til en isolationscelle.

»Han er formentlig død i den celle. Jeg tror ikke, vi kan vide, at han er blevet slået ihjel. Hans helbred er utroligt dårligt, så man kan ikke vide, om det er måden, han bliver behandlet på deroppe, eller om han er blevet tortureret,« siger hun og bemærker, at mange prominente aktører er døde i russiske fængsler.

»Der er meget koldt. Kan han være frosset ihjel? Alt kan jo ske.«

»Han havde stærke smerter, da han blev overført til fængslet og kunne næsten ikke gå, og han sultestrejkede også for at få en uafhængig læge til at se på sig. Han var tynd og fik for lidt mad.«

Uanset hvad vil han »formentlig blive Martyr«, siger hun.

»Han var den, som russerne så som et reelt alternativ til Putin, hvis Putin en dag forsvandt, for han er en af de få, som er landskendt og har legitimitet på højt niveau.«

Hans død betyder, at håbet for Rusland svinder ind, mener hun.

»Der er så lidt håb for det regime. Det er så vanvittigt. Jeg ser det jo grundlæggende som et regime på linje med nazismen,« siger Charlotte Flindt Pedersen om Rusland, hvor regeringen er kendt for at lukke ned for sine kritikere.

Putin er blevet orienteret om Navalnyjs død, oplyser en talsperson fra Ruslands regering, hvor man angiveligt ikke har informationer om årsagen til dødsfaldet.

Det statsfinansierede russiske medie RT skriver, at Navalnyj mistede bevidstheden efter at være blevet syg på en gårdtur og døde kort efter. En efterforskning af dødsårsagen skal være sat i gang, skriver mediet.

Det statsfinansierede russiske nyhedsbureau Tass skriver, at Navalnyj ikke havde klaget over helbredsproblemer.

Navalnyjs stab af hjælpere og advokater siger, at de ikke har informationer om, hvad der er sket.

Navalnyj, der var jurist, offentliggjorde i 2016 sit kandidatur til præsidentvalget i Rusland i 2018, men fik aldrig lov til at stille op, fordi han er dømt for politisk motiveret bedrageri.

Han var udelukket fra at stille op til det kommende præsidentvalg.

Det var i 2021, at han blev fængslet efter sin tilbagevenden til Rusland fra Tyskland.