Rygterne bliver ved med at florere.

Senest har Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov afvist spekulationer om, at præsident Vladimir Putin skulle være døden nær på grund af sygdom.

Men hvad sker der egentlig, hvis Putin dør inden for den nærmeste fremtid og hvem skal tage over?

Skulle Putin dø eller på anden måde være ude af stand til at udføre sine pligter som præsident, foreskriver den russiske forfatning, at det er premierministeren, der træder i hans plads.

Den plads har siden januar 2020 været besat af 56-årige Mikhail Misjustin, efter Dmitry Medvedevs regerings tilbagetræden.

Misjustin er oprindeligt uddannet økonom og har været direktør for den russiske føderale skatteadministration i omkring et årti, før han blev udnævnt til premierminister af Putin.

Russian President Vladimir Putin (R) speaks with Russian Prime Minister Mikhail Mishustin (L) Foto: YURI KOCHETKOV Vis mere Russian President Vladimir Putin (R) speaks with Russian Prime Minister Mikhail Mishustin (L) Foto: YURI KOCHETKOV

Jakub M. Godzimirski, Rusland-forsker ved Norsk Institut for Udenrigspolitik (NUPI), siger til norske Dagbladet, at Misjustin formelt er Ruslands nummer to, og vil forfatningsmæssigt rykke frem, hvis Putin falder.

Men at han har begrænset magt og reel indflydelse, og vil fortsætte med at have det.

»Der er ingen, der tror, ​​at Misjustin har været med til at bestemme noget vigtigt; han er blevet holdt uden for inderkredsen, med folk som forsvarsminister Sergej Sjojgu, stabschef Anton Vajno og Sergei Naryshkin, leder af SVR-efterretningstjenesten. Han er en galionsfigur,« siger Godzimirski til Dagbladet og hentyder til, at de reelt vil have mere indflydelse.

Ifølge den regimekritiske hjemmeside Meduza har premierministeren ejendomme for tæt på 370 millioner kroner.

På trods af at være Ruslands formelle nummer to ved verden relativt lidt om Misjustin.

I stedet er fokus i langt højere grad på udenrigsminister Sergei Lavrov, forsvarsminister Sergej Sjojgu og de øverste polygamister i Putins kreds, som Viktor Vekselberg og Roman Abramovich.

Den 56-årige premierminister er gift og har tre sønner og er både ishockeyentusiast og atlet udover at spille klaver og har skrevet højprofilerede popsange.