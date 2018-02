Vi er langt fra klar til at imødegå nye, store hackerangreb. Det vurderer it-sikkerhedsekspert Peter Kruse.

Bruxelles. Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) anklager på linje med det britiske udenrigsministerium torsdag formiddag Rusland for at stå bag det omfattende hacker-angreb NotPetya, der sidste år kostede A.P. Møller - Mærsk milliarder.

Ifølge it-sikkerhedsspecialist ved selskabet CSIS Peter Kruse har det længe stået klart, at pilen pegede på Rusland.

- NotPetya gik målrettet efter virksomheder i Ukraine, og det var slet ikke forventet, at så mange andre ville blive ramt.

- Det var en møghamrende destruktiv kode, hvis ene formål var at destabilisere. Sådan en modus operandi, hvor man kun ville ødelægge systemer i Ukraine. Det lugtede fra starten af Rusland, siger Peter Kruse.

Mens målet var ukrainsk, spredte NotPetya sig over hele verden. I Danmark blev A.P. Møller - Mærsk hård ramt. Angrebet satte alle selskabets havne ud af drift og ramte skibsdriften. Samlet kostede angrebet selskabet små to milliarder kroner.

Angrebet var det andet af sin slags, der skabte globale overskrifter i 2017. I foråret ramte virussen WannaCry blandt andet det britiske sundhedssystem hårdt. WannaCry menes at være sendt fra Nordkorea.

- Det er et led i et større politisk spil, der udspiller sig lige nu og bliver mere og mere markant. De forskellige lande opruster inden for cyber-kapacitet og bruger det aktivt. Det kommer vi til at se meget mere af, siger Peter Kruse.

I Danmark bliver der brugt flere penge på cybersikkerhed og Center for Cybersikkerhed er oprettet. Alligevel mener Peter Kruse, at vi er langt bagefter i forhold til den nye trussel.

- Vi er ikke kommet særligt langt, og det er en del af problemet. Vi er stadig yderst sårbare, fordi vi ikke i tide har lavet en samlet risikovurdering af vores it-infrastruktur.

- Det er slemt nok, at det rammer virksomheder. Men hvis det bliver rettet mod vores infrastruktur, så kan det slå ting som el- og vandforsyningen ud af drift.

- Modstandskraften i den offentlige sektor er langt fra, hvor den skal være, siger Peter Kruse.

/ritzau/