Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

2. april skete der noget, som fik finansverdenen og toppolitikerne til at spærre øjnene op.

Nu frygter en ekspert, at det var et tegn på en bekymrende udvikling – som vil gavne Vladimir Putin.

Det, der skete for 12 dage siden, var, at det magtfulde oliekartel Opec+ varslede et fald i olieproduktionen – for anden gang siden USAs præsident Joe Biden for ni måneder siden besøgte Saudi-Arabien med den stik modsatte hensigt; nemlig at få banket olieproduktionen i vejret.

Derfor vækker Opec-udmeldingen dybe panderynker i Vesten.

For siden Anden Verdenskrig har USA og Saudi-Arabien været nære allierede. USA har garanteret den olierige ørkenstats sikkerhed mod at Saudi-Arabien til gengæld pumper tilstrækkeligt meget olie ud på markedet til at sikre, at olieprisen ikke bliver for høj.

Nu frygter flere, at samarbejdet er ved at smuldre, hvilket vil være sød musik i Vladimir Putins ører.

En lavere olieproduktion får olieprisen til at stige – ifølge Reuters steg den således med seks procent efter Opec's udmelding 2. april – og en højere oliepris giver Rusland højere indtægter, idet landet trods de vestlige sanktioner fortsat er storeksportør af olie.

Højere olieindtægter er lig med flere penge til at finansiere Putins krig i Ukraine.

Og ikke nok med det.

Her ses Vladimir Putin i samtale med Saudi-Arabiens kong Salman under et møde i den saudiarabiske hovedstad Riyadh i 2019. Foto: Aleksej Nikolskij/Sputnik/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Vladimir Putin i samtale med Saudi-Arabiens kong Salman under et møde i den saudiarabiske hovedstad Riyadh i 2019. Foto: Aleksej Nikolskij/Sputnik/AP/Ritzau Scanpix

Bjarne Schieldrop, som er råvareanalytiker i den svenske storbank SEB, ser tegn på, at der er ved at opstå en oliealliance mellem Saudi-Arabien og Rusland – og at samarbejdet kan udvikle sig til andet og mere.

»Det næste kan blive, at Saudi-Arabien får militærpakker fra Kina og Rusland. Her ligger der en ubehagelig udvikling i støbeskeen,« siger Bjarne Schieldrop til Børsen i Norge.

Råvareanalytikeren er imidlertid ikke overrasket over, at Opec besluttede at pumpe mindre olie ud på verdensmarkedet. Det kan det magtfulde oliekartel gøre uden at miste markedsandele, fordi den amerikanske produktion af skiferolie for tiden står i stampe.

Dermed kan Opec-landene tjene mere på deres olie, idet olieprisen typisk stiger, når produktionen falder.