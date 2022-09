Lyt til artiklen

Mens krigen i Ukraine ufortrødent raser videre, så har nogle eksperter rettet blikket mod en anden potentiel væbnet konflikt i Europa.

Spændingerne mellem de to lande er nemlig igen blusset op.

»En væbnet konflikt mellem Tyrkiet og Grækenland kan selvfølgelig blive Europas næste militære konflikt. Det er muligt – og det har været muligt i et stykke tid,« siger professor ved Norges Naturvidenskablige Universitet Jo Jakobsen til det norske medie Dagbladet.

Udmeldingen kommer i kølvandet på, at den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, igen har raslet med sablerne over for naboen mod vest.

Konflikten mellem de to nationer er langt fra ny.

Helt tilbage i oldtidens Grækenland var der strid om territoriet i det Ægæiske Hav.

Jo Jakobsen beskriver da også de to lande som 'ærkefjender'.

Fjendtlighederne, som endnu engang er blusset op, går da også på netop grænsen mellem de to lande.

En række græske øer som Rhodos, Kos, Samos og Lesbos ligger helt tæt op ad det tyrkiske fastland. Og hvor præcis grænsen skal gå, er et stridsspørgsmål.

Det skyldes ikke mindst muligheden for at høste naturressourcer i områderne, men også det faktum, at Grækenland på flere øer helt tæt på Tyrkiet har opsat militært udstyr, selvom tidligere aftaler mellem de to lande sagde, at det ikke måtte ske.

Selv forsvarer Grækenland beslutningen med, at de ser det nødvendigt for at kunne afvise tyrkiske fartøjer, som skulle komme for tæt på.

Jo Jakobsen er bekymret over den seneste udvikling.

Og det bør alle være.

»Vi bør være bekymrede, hvis det kommer til militær konflikt på europæisk jord. Det hører med til bekymringen, at det er to NATO-lande, der er i konflikt. Vi er i en situation, hvor det er meget skadeligt for NATO at stå med den her splittelse,« siger han.

Bekymringen for, hvad Tyrkiet kan finde på at gøre efter gentagne trusler fra Erdogan, som har sagt, at han vil gøre 'hvad der er nødvendigt' i krisen, er stor i Grækenland.

»Vores tålmodighed har en grænse, hvis de fortsætter med disse ulovlige trusler mod os,« lyder det blandt andet i et brev fra Grækenland til såvel NATO som FN.