To eksperter er enige, når det handler om, hvordan krigen i Ukraine potentielt kan udvikle sig i 2023.

De fremhæver begge Krim-halvøen som et vigtigt kort, et wild card, der kan ændre spillets regler.

Det citerer VG nyhedsbureauet NTB for, der har talt med professor ved Staff College Tormod Heier og forsker ved NUPI forskningsinstitut og Rusland-ekspert Julie Wilhelmsen.

Spørgsmålet er, hvor langt USA vil gå i forhold til at støtte en befrielse af Krim, siger Tormod Heier.

Krim-halvøen er nemlig ekstremt vigtig for russernes sikkerhed. Hvis de mister deres flådes basiskompleks på Krim, vil deres kontrol i Sortehavet svækkes markant.

Det ved USA, siger eksperten, og derfor kan det mindske den russiske lyst til at bruge atomvåben mod Ukraine.

Og Ukraine er altså ikke tilbageholdende, når det kommer til at ville generobre Krim. Det sagde Zelenskyj i sin seneste tale. Også selvom det kommer med en meget høj pris – rigtig mange ukrainske liv, siger Julie Wilhelmsen.

Hun frygter derfor en eskalering i 2023.

»Jeg er bange for, at Kreml vil bruge et hvilket som helst våben til at bevare kontrollen i det østlige Ukraine. Men det er stadig betryggende, at man i 2022 har sat farten noget ned for at undgå, at det her bliver en krig mellem Rusland og NATO,« siger Julie Wilhelmsen.

Tormod Heier peger på, at det er svært at se en hurtig militær sejr for både Ukraine og Rusland. Men han ser, at USA og Det Hvide Hus kan være en potentiel joker.

Efter midtvejsvalget i november kan republikanerne nemlig få mere indflydelse på udenrigspolitikken, hvilket måske kan reducere USAs våbenhjælp til Ukraine.

Og det kan risikere at påvirke forhandlingsviljen fra Moskva og Putin, lyder det.