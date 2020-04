Professor i London: Vi er nødt til at se det i øjnene. Vi var for langsomme på en række forskellige områder.

Den britiske regering var for langsom til at reagere på flere fronter, da udbruddet af coronavirus kom til Europa. Det kan betyde, at 40.000 mennesker dør af Covid-19 i Storbritannien.

Det siger en af landets fremtrædende sundhedseksperter.

Premierminister Boris Johnson undlod i begyndelsen at åbne op for indførelse af de strenge restriktioner, som senere er indført ved nedlukningen af det britiske samfund.

- Hvor skete de systemfejl, som betyder, at vi formentligt ender med at få det højeste dødstal i Europa? Vi er nødt til at se det i øjnene. Vi var for langsomme på en række forskellige områder.

- Vi vil måske stå med 40.000 dødsfald, når dette er forbi, siger Anthony Costello, der er professor i børnesundhed og leder af Institute for Global Health ved University College London.

Costello, en børnelæge, som er ekspert i epidemier, siger, at den britiske regering nu bør sikre sig, at den ikke reagerer for langsomt på den næste og efterfølgende smittebølger.

Indtil nu er over 14.576 personer med Covid-19 døde på britiske hospitaler. Men nye officielle tal indikerer, at det virkelige dødstal kan være langt højere.

Storbritanniens dødstal er det femtehøjeste for noget land.

Britiske hospitaler meldte fredag, at antallet af coronadøde var steget med 847 over et døgn. Torsdag var dødstallet 861.

Sundhedsministeriet i London siger, at nye data viser, at 5599 mennesker er testet positiv for Covid-19 i det seneste døgn. Dermed er antallet af smittede i landet på næsten 109.000.

- I alt er 341.551 blevet testet for sygdommen, oplyser sundhedsministeriet.

Regeringen insisterer på, at nedlukningen af samfundet virker, og der er tegn på, at pandemien er ved at toppe i Storbritannien, da antallet af smittede skal være faldet markant.

Men der hersker stor usikkerhed om, hvornår myndighederne vil slække på de indførte restriktioner, som skal reducere udbredelsen af Covid-19.

/ritzau/Reuters