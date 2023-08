Donald Trump er tiltalt i endnu en alvorlig sag. Denne gang handler det om en sammensværgelse om at omstøde valgresultatet i 2020, hvor præsidenten tabte.

Dansk ekspert forventer, at Donald Trump vil blive dømt i en eller flere af sagerne og vurderer, om den tidligere præsident står over for et liv bag tremmer.

Sent tirsdag dansk tid blev Donald Trump i et 45 sider langt anklageskrift tiltalt for fire forskellige forhold, som vedrører hans forsøg på at omstøde resultatet af det amerikanske præsidentvalg i 2020.

Det er den tredje sag, der nu er åbnet mod den tidligere præsident.

Og det inden for en periode på blot fire måneder.

Niels Bjerre-Poulsen, som er lektor ved Center for Amerikanske Studier på SDU, mener, at sagen mod Donald Trump på mange måder er helt uden fortilfælde.

Jack Smith er den særligt udpegede anklager i flere sager mod Donald Trump. Foto: Drew Angerer/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Jack Smith er den særligt udpegede anklager i flere sager mod Donald Trump. Foto: Drew Angerer/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg vil tro - især fordi der politisk er så meget på spil - at den særligt udpegede anklager Jack Smith er overbevist om, at han kan løfte bevisbyrden mod Donald Trump,« siger Niels Bjerre-Poulsen.

Han formoder, at anklagemyndigheden ligger inde med langt mere bevismateriale end det, vi har set indtil nu, i form af vidnesbyrd og telefonsamtaler.

»I tiltalen bruges flere gange ordet 'sammensværgelse', og det betyder jo, at flere personer har været involveret, « siger Niels Bjerre-Poulsen og tilføjer:

»Det er værd at bemærke, at det ikke er baseret på noget, Trump har sagt i sine taler – heller ikke den, han holdt umiddelbart før stormen på Kongressen.«

Niels Bjerre-Poulsen er lektor ved Center for Amerikanske Studier på SDU. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Niels Bjerre-Poulsen er lektor ved Center for Amerikanske Studier på SDU. Foto: Asger Ladefoged

Amerikanske anklagemyndigheder vinder historisk set 99 procent af sagerne – så kommer Donald Trump i fængsel?

»Donald Trump er vel oppe omkring 74-78 forskellige tiltaltepunkter i de forskellige sager, men det giver mening at dele spørgsmålet op i to.«

»Den ene del er, om han bliver dømt. Ja, jeg vil tro, at han bliver dømt for noget af det,« konstaterer Niels Bjerre-Poulsen.

Om Donald Trump rent faktisk kommer ind at ruske tremmer er et andet spørgsmål, mener han.

»Der er en mulighed for, at sagerne kan blive skudt og udskudt så længe, at de ikke kan blive ført inden valget i november 2024,« siger Niels Bjerre-Poulsen.

»Det er nok det scenarie, som Donald Trump selv forestiller sig, for så vil han (hvis han vinder valget, red.) enten kunne benåde sig selv eller udpege en justitsminister, som vil kunne lægge sagerne ned.«

»Det scenarie er desværre ikke fuldstændig urealistisk,« tilføjer han og pointerer, at ekspræsidenten faktisk ikke vil kunne benåde sig selv for mulige sigtelser i sagen fra Georgia, hvor han tilsyneladende risikerer en tiltale, som alene føres i den pågældende stat.

Selv hvis Donald Trump skulle ende med at blive dømt, mener Niels Bjerre-Poulsen, at det er særdeles tvivlsomt, at ekspræsidenten kommer bag tremmer.

»Der er også den mulighed, at han kommer til at anmode om en eller anden form for forlig, hvor dommen bliver gjort betinget, mod at han eksempelvis undlader at opstille til noget embede igen. Det har der været spekuleret i,« siger Niels Bjerre-Poulsen.

»Man kan også forestille sig, at han i tilfælde af at være blevet idømt en lang fængselsstraf kan blive benådet af en anden præsident, mod at han aldrig stiller op til noget igen,« forklarer han.

Når de mange sager indtil videre ikke har skadet Donald Trump i forhold til vælgerne, så skyldes det, at en stor gruppe af amerikanerne er dybt loyale over for den tidligere præsident, mener Niels Bjerre-Poulsen.

»Det er vel snarere en personkult. Den gruppe af amerikanerne er mere loyale over for ham end over for partiet eller nogen politisk idé,« understreger Niels Bjerre-Poulsen.