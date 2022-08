Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En række af verdens mest magtfulde ledere skal mødes på Bali til november.

Her er Ruslands præsident, Vladimir Putin, Kinas præsident, Xi Jinping, og USAs præsident, Joe Biden, alle inviteret.

Og nu har Putin og Xi Jinping meldt deres deltagelse ifølge Indonesiens præsident, Joko Widodo, skriver Bloomberg.

Værten, Indonesiens præsident, Joko Widodo, fortæller, at årets G-20-topmøde skal handle om global sundhed, bæredygtig energi og digital transformation.

Men stormagtslederne har i forvejen rigeligt at tale om.

For med Ruslands invasion af Ukraine, Nancy Pelosis besøg i Taiwan og Kinas reaktion på Nancy Pelosis besøg, kan det være, at det er ude i baglokalerne, at de mest spændende samtaler skal finde sted.

Det siger Iver B. Neumann, der er forsker og direktør ved Fridtjof Nansen Instituttet til norske Dagbladet:

»Det er almindeligt, at statsoverhoveder holder møder på sidelinjen af ​​sådanne arrangementer. Begravelser er et typisk sådant sted, G20-møder er et andet. Ved at mødes der, så slipper man for alt det besvær med at arrangere bilaterale eller trilaterale møder fra bunden,« siger han.

Foto: LEAH MILLIS Vis mere Foto: LEAH MILLIS

Hvis Joe Biden og Vladimir Putin mødes, så vil det være første gang, at der er direkte kontakt mellem Vladimir Putin og Joe Biden siden, at Rusland invaderede Ukraine i februar i år.

Omvendt har Joe Biden haft flere videomøder med Xi Jinping om konflikten mellem Kina og Taiwan før, at Nancy Pelosi tog til Taiwan.

Den norske forsker håber, at de tre statsoverhoveder møder op til topmødet.

»Det er altid en afvejning, om en amerikansk præsident skal møde både sin kinesiske og russiske kollega, når de to er på rigtig gode venskabelige vilkår. Men det synes jeg, han bør,« siger Iver B. Neumann.

Men en fjerde præsident mangler at melde ud, hvorvidt vedkommende kommer.

Nemlig den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj. Han har dog sagt, at hans deltagelse vil afhænge af, hvem der ellers tropper op på Bali.