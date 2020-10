Det amerikanske præsidentvalgt er lige rundt om hjørnet, og skal man tro på meningsmålingerne, bliver Trump vippet af pinden, og Biden kan finde sin plads i Det Ovale Rum.

Men sådan så det også ud i 2016, hvor Hillary stod til at blive præsident, men så kom Trump og overhalede hende indenom på målstregen.

Og netop det, mener dataguruen og statistikeksperten Bela Stantic, sker igen. Han forudså Brexit, ramte 100 procent korrekt under sine forudsigelser om det australske præsidentvalg, og nu har han så kastet sine øjne på det amerikanske.

»Det er åbenlyst, at Biden vil få flest stemmer nationalt, men Trump gør det vældig godt i svingstaterne,« siger Bela Stantic til dagbladet.no.

Der er blandt andet stater som Florida. Her mener Bela Stantic, at Trump på det seneste har styrket sig, hvorimod Biden hverken har gjort fra eller til over den sidste måned.

Netop den udviklingen mener Bela Stantic er en trend, man godt kan lægge ned over andre svingstater. For eksempel Minnesota og Pennsylvania.

Bela Stantics vurdering er lavet ud fra sociale medier og engagement, som han blandt andet underviser i at analysere på Griffith University i Australien.

For at finde frem til sine forudsigelser, har eksperten blandt andet analyseret på flere millioner Twitter-opslag og interaktion gennem en algoritmer, han har udviklet.

Om Bela Stantic har ret, får vi svar på den 3. november, hvor amerikanerne afgøre, hvorvidt præsident Donald Trump får fire år mere.