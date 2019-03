Flystyrtet i Etiopien med flytypen Boeing 737 MAX 8 kan gå hen og få stor indvirkning på de mange rejsende over hele verden og specielt Europa.

Det er nemlig forventningen, hvis man spørger redaktøren hos checkin.dk, Ole Kirchert Christensen, at der ikke vil gå længe, før der bliver lukket helt ned i luftrummet.

»Jeg vil tro, at der kommer et totalt flyveforbud for flytypen inden for det næste døgns tid,« forklarer Ole Kirchert Christensen til B.T.

Indtil videre har store lande som Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Kina helt lukket deres luftrum for Boeing 737 MAX 8, og det er bare et spørgsmål om tid, før flere følger efter.

»Det er en situation, som udvikler sig time for time, og mens jeg sidder her og snakker, vil der sikkert komme en ny nation, som lukker deres luftrum for den type fly,« siger Ole Kirchert Christensen.

»Det har en dominoeffekt, at så store lande lukker deres luftrum, fordi man ikke kan holde flyvningerne i gang. Det bliver umuligt at komme fra en destination til en anden uden at flyve over lande som Tyskland og Frankrig,« forklarer han.

Ole Kirchert Christensen fortæller, at der er omkring 350 Boeing 737 MAX 8-fly i verden, som er i brug, men allerede nu holder mange af dem stille. I USA og Canada er de dog stadig i luften.

Og når alle eller de fleste fly af den flytype holder stille, så kan det meget hurtigt få indflydelse på mange andre rejser. Flyselskaberne er nemlig nødt til at finde løsninger på, hvordan folk, som er strandet, kommer hjem.

»Flyselskaberne kan blive nødt til at annullere afgange, og ellers er de nødt til at flytte rundt på andre afgange. Det koster rigtig mange penge for selskaberne at indlejre nye fly,« siger Ole Kirchert Christensen.

»Andre rejser, som ikke omhandler den Boeing-flytype, kan også ende med at blive forsinket eller aflyst. Det får konsekvenser i fartplanen, når man er nødt til at tage en hel flytype ud,« siger han.

Danmark er som udgangspunkt ikke særligt berørt af det, da det kun er flyselskaberne Norwegian og Icelandair, som bruger den flytype. Norwegian har få rejser til resten af Europa og en til Oslo, mens Icelandair flyver mellem Reykjavik og Danmark.