Siden Rusland invaderede Ukraine, har der været adskillige meldinger om voldtægter, overgreb og seksuel vold begået af russiske soldater mod civile.

Det er barske beskyldninger, men at sådanne hændelser finder sted, bekræfter Niels Bo Poulsen, Institutchef i Forsvarsakademiet. Og hvorfor den russiske hær begår forbrydelser, er der ifølge ham flere årsager til.

»De er et udtryk for en falliterklæring, og at de russiske styrker har lidt så store tab, at moralen er forsvundet. Derfor tyr de til grusomme handlinger.«

Det fastslår Niels Bo Poulsen, militærhistoriker og leder af Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Han uddyber:

»Rusland er et land med lavere niveau på både uddannelse og teknologi. Det har gjort dem underlegen, og så har de skullet kompensere på en anden måde ved at være hårdføre.«

Samtidig har den russiske hær gennem årene haft udfordringer med, at der altid har været en brutal behandling af mandskabet.

Det kan medføre, at tropperne ikke altid er topmotiveret eller disciplineret, fortæller militærhistorikeren.

»Russerne har dårlige forsyningsvilkår og et svagt underofficerskorps. Og fordi det er svagt, er soldaterne i høj grad overladt til dem selv, og man kan ikke føre dem eller se, om deres krigsdisciplin er god – altså om der bliver begået overgreb eller voldtægt,« siger Niels Bo Poulsen.

Siden konflikten i det østlige Ukraine begyndte tilbage i 2014, har der været rapporteret om seksuel vold fra russiske styrker i flere af årene. Det viser data fra Sexual Violence in Armed Conflict-projektet på Harvard University.

Forklaringen på den seksuelle vold kan bunde i noget sociologisk, der gør det nemmere for de russiske soldater at begå overgrebene.

»Det er en kombination af, at soldaterne har lidt mange tab i den russiske hærs historie, fordi deres officerer ikke interesserer sig for mandskabet, og forplejningen er dårlig. Samlet set giver det stimuli til at begå overgreb, fordi man kommer fra et belastet miljø,« siger han.

Og så bringer forbrydelserne soldaterne sammen.

»Samhørighed og tillid mellem soldaterne er en af årsagerne til krigsforbrydelser – det bringer simpelthen gerningsmændene sammen. Og så bliver det brugt som en slags 'sikkerhedsventil' i forhold til frustration og vrede, og så lader man det gå ud over civile,« fortæller han.

Den påstand underbygges af forskning fra bogen ‘Rape During Civil War’, der viser, at voldtægter, især gruppevoldtægter, i krig har en sammenhæng til tillid, loyalitet og samhørighed mellem soldaterne.

Niels Bo Poulsen er militærhistoriker og leder af Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet.

Mentaliteten i hæren kan desuden forklares med, at soldater og sikkerhedsstyrker ikke er blevet demokratiseret efter Sovjetunionens fald i 1991.

»Man burde helt klart have gjort op mod kulturen fra dengang. Udviklet sig taktisk og lært mere om moderne krig. Respekten for det civile liv og at vise hensyn ved ikke at bombe civile mål eller lave overgreb finder du ikke i den russiske hær, fordi der ikke har været en demokratisering,« fortæller Niels Bo Poulsen.

Rusland har afvist anklagerne om voldtægter, overgreb og seksuel vold.

»Vi tror overhovedet ikke på det. Det er løgn,« har talsmanden for præsidentkontoret i Kreml, Dmitrij Peskov, udtalt ifølge det russiske nyhedsbureau Interfax.