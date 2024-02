Det kan godt være, at Ukraine netop nu kæmper hårdt for at afvise nye russiske angreb ved den lange frontlinje. Og at ukrainerne har hårdt brug for yderligere hjælp.

Men for andre har krigen indtil nu været en succes.

Det understreger lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jakobsen, over for B.T. ovenpå torsdagens pressemøde.

Her præsenterede statsminister Mette Frederiksen (S) og forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) blandt andet nyheden om, at Danmark har indgået aftale med Ukraine om en tiårig sikkerhedsgaranti til det krigsplagede land.

»Danmark er ikke i krig, og resten af verden er ikke i krig. Så længe, vi bare afleverer penge og våben til ukrainerne, så er vi ikke. Vi hjælper bare Ukraine med våben, så på den måde er der ikke noget nyt under solen,« siger Peter Viggo Jakobsen.

»Hjalp vi ikke, kunne de ikke blive ved med at kæmpe,« tilføjer han.

Med sikkerhedsgarantien sender Danmark imidlertid ikke bare et signal til den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, i Kyiv men i den grad også til en mand i Kreml.

»Det er et klart signal til Putin om, at han ikke kommer til at kunne vente den ud i to år i forventning om, at det vestlige sammenhold falder sammen,« understreger Peter Viggo Jakobsen.

»Rusland og Putin håber på, at Trump kan komme til og skabe problemer, så sammenholdet braser sammen.«

»Når nu amerikanerne lige nu ikke kan blive enige om at sende yderligere hjælp, så må de europæiske lande træde til, og det er et vigtigt strategisk signal, at man er klar til at hjælpe i 10 år. Men det ville selvfølgelig hjælpe, hvis flere andre lande gjorde det samme,« understreger han.

Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen konstaterede begge, at Danmark ikke har andet valg end at bakke solidt op om Ukraine. Er det rigtigt?



»Det er et politisk valg. Man kan jo bare lade være og så samtidig sørge for, at styrke NATO og sikre sig, at Rusland ikke angriber NATO. Lige nu gør man begge dele,« siger Peter Viggo Jakobsen.

»Man kan sige, at NATO og især USA bruger Ukraine til at smadre den russiske krigsmaskine og den russiske økonomi. Man påfører dem store menneskelige tab og materielle tab, og det er Ukraine, der gør det beskidte arbejde,« konstaterer han.

Derfor mener Peter Viggo Jakobsen, at krigen allerede har været en succes for NATO.

»Jeg kan ikke se, hvordan Rusland kan komme ud og være en trussel mod NATO, når de er færdige med Ukraine,« fastslår han.

»Russerne vil selvfølgelig kalde det en sejr, hvis man ender med at erobre ukrainske områder.«

»Men det vil altså være en 'sejr', hvor de har mistet 400.000 soldater og ufatteligt meget militært grej. Hvor stor vil deres lyst til at få flere af den slags 'sejre' være? Det kan jeg godt have min tvivl omkring,« siger Peter Viggo Jakobsen.

Akkurat som Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen spår Peter Viggo Jakobsen, at konfrontationen mellem Rusland og Ukraine kommer til at vare i mange år fremover.

»Jeg ser for mig, at der kan blive tale om en stilstandskamp, hvor der står to store hære og kigger på hinanden. Der vil ikke være store kampe, men måske blive skudt lidt frem og tilbage ind imellem,« siger han.

»Koreakrigen sluttede i 1953, men der står de to hære stadig overfor hinanden og kigger. På den måde kan dette her også komme til at vare i årtier,« forudser Peter Viggo Jakobsen.

Han spår desuden, at et sandsynligt resultat bliver, at Rusland kommer til at ende med at få erobret og sikret områder af Ukraine.

Det vil i givet fald også kunne kaldes en succes for NATO.

Også selvom ukrainerne alene vil definere en sejr som en situation, hvor de har vundet alle områder inklusive Krim-halvøen tilbage.

»De russiske soldater, som kommer til at stå i de dele af Ukraine, kommer i sagens natur ikke til at stå andre steder, hvor de kan presse NATO. Det bliver rigtig dyrt for Rusland,« siger Peter Viggo Jakobsen.

»Hvis det hele ender med, at Ukraine har eksempelvis 80 procent tilbage efter en krig, så vil det være en sejr for Ukraine. For de er her jo stadig. Da vi var en uge inde i krigen, stod russerne ved Kyivs porte og truede Ukraine på eksistensen.«