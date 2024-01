Der var ifølge Ruslands præsident Vladimir Putin tale om 'hævn', da Rusland natten til mandag og tirsdag udsatte Ukraine for massive luftangreb.

Men den forklaring giver ifølge to eksperter ingen mening.

»Det er bluff,« siger den pensionerede norske generalløjtnant Arne Bård Dalhaug til Dagbladet.

Tom Røseth, som underviser i efterretning ved Forsvarets Højskole i Norge, kalder Putins italesættelse af angrebene 'absurd teater'.

Guvernøren i Belgorod-regionen Vjatsjeslav Gladkov har på Telegram delt dette billede fra Belgorod, som skulle vise ødelæggelserne efter det ukrainske angreb lørdag. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Guvernøren i Belgorod-regionen Vjatsjeslav Gladkov har på Telegram delt dette billede fra Belgorod, som skulle vise ødelæggelserne efter det ukrainske angreb lørdag. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Vladimir Putins udtalelse kom mandag; to dage efter at Ukraine havde angrebet den russiske by Belgorod nær grænsen med både droner og missiler. Russiske myndigheder hævder, at 24 blev dræbt – herunder flere civile, og Putin lovede efterfølgende, at angrebet, som han kaldet 'terror' ville blive hævnet.

Men hvorfor skulle Putins ord være 'bluff' og 'absurd teater'?

Ifølge de norske eksperter, som begge har fulgt krigen mellem Rusland og Ukraine tæt helt fra start, fordi de efterfølgende og voldsomme russiske luftangreb mod Ukraine på ingen måde adskiller sig fra, hvad vi tidligere har set under krigen i Ukraine.

Tværtimod mindede angrebene mod Kyiv og Kharkiv – som natten til tirsdag skabte store ødelæggelser og kostede flere menneskeliv – meget om de russiske angreb sidste vinter, hvor russerne gik målrettet efter civil infrastruktur i Ukraine, pointerer Arne Bård Dalhaug.

En brand og udbrændte biler ses i Kyiv efter et russisk luftangreb mod Kyiv natten til tirsdag. Foto: Genya Savilov/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere En brand og udbrændte biler ses i Kyiv efter et russisk luftangreb mod Kyiv natten til tirsdag. Foto: Genya Savilov/AFP/Ritzau Scanpix

Dengang forårsagede de russiske angreb gentagne nedbrud på vand- og strømforsyningen, mens vinterkulden hærgede.

Tom Røseth tilføjer, at russerne dagen før det ukrainske angreb på Belgorod gennemførte det største luftangreb mod Ukraine siden krigen brød ud i februar 2022. Mindst 31 personer blev dræbt og over 160 såret i angrebene.

Både han og Arne Bård Dalhaug mener, at de ukrainske angreb holder sig inden for Folkerettens bestemmelser – i modsætning til de russiske. Derfor kalder Røseth Putins udtalelse om 'hævn' for 'absurd teater'.

Målet med de ukrainske angreb er ifølge de to eksperter todelt. Dels forsøger ukrainerne at ramme russiske militærmål, og dels ønsker de at minde den russiske befolkning om, at der er en krig i gang.

Vladimir Putin gør nemlig alt, hvad han kan for at lade russerne forstå, at alt er normalt og skærme sin egen befolkning fra krigen.