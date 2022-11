Lyt til artiklen

Tre af de centrale arrangementer, som den russiske præsident, Vladimir Putin, normalt deltager i, er ikke blevet afholdt i år.

Og det er endnu en indikation på, at tingene ikke helt er, som han ønsker det.

Det vurderer Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis), i en række opslag på sin Twitter-profil.

»Putin har en lang række arrangementer lagt ind i sit normale årshjul. Det er typisk taler, hvor han kan advare om Vestens planer for Rusland eller fortælle, hvor godt det går,« skriver han og tilføjer:

»Centralt står hans årlige tale til Den Føderale Forsamling, hans store årlige pressemøde og hans 'direkte linje' med Ruslands befolkning. Ingen af de tre er afholdt i år.«

Det har også de russiske medier bemærket, forklarer Flemming Splidsboel Hansen, der specialiserer sig i global sikkerhed og verdenssyn:

»Nu spørger den russiske avis NG, hvad der sker, og om der mon er noget galt. Avisen bemærker, at man jo ikke kan hævde, at 'der ikke er noget at tale om',« fortæller han.

Avisen skriver desuden, at hvis Putin ikke vil optræde i et 'spørgsmål-svar-format', så kunne det måske blive 'i form af en monolog om de emner, som bekymrer samfundet':

»(Det er) endnu en indikation på, at rigets tilstand ikke helt er, som Putin og russerne kunne ønske det. Selv i en stramt styret monolog vil han ikke kunne undgå at tale om følsomme økonomiske og sociale emner foruden naturligvis mobiliseringen,« vurderer Flemming Splidsboel Hansen og tilføjer:

»Putin finder tid til meget andet, men billedet er typisk, at han taler om krigen og derefter får nemme spørgsmål, fordi ingen tør spørge kritisk om krigen. Så let ville han måske ikke slippe, hvis han skulle tale om russernes dagligdag.«