Joe Bidens problemer med TikTok er langt fra overstået.

Sådan lyder vurderingen fra Katrine Villarreal Villumsen, der er Some-analytiker og cand.mag. i amerikanske studier.

De amerikanske politikere er nemlig slet ikke færdige med at kulegrave det sociale medie, som de frygter deler data med det kinesiske styre.

Det står klart efter at Shou Zi Chew, TikToks administrerende direktør, torsdag aften blev afhørt i kongressen.

Og det kan blive et problem for USAs præsident Joe Biden.

Katrine Villarreal Villumsen siger, at det virkede til, at de amerikanske politikere på forhånd havde besluttet, hvordan de ville reagere på Shou Zi Chews udtalelser.

»De var ikke til at rokke ved. De har bestemt sig for, at de ikke tror på ham,« fortæller hun til B.T.

Det store emne i høringen var, hvordan amerikanernes data bliver behandlet.

Og Shou Zi Chew gjorde hvad han kunne for at berolige politikerne.

Blandt andet fremlagde direktøren en ambition om, at al behandling af amerikansk data skal foretages af amerikanske firmaer.

Men de amerikanske politikere var afvisende over for planen.

For en del af senatorerne er det da også blevet en mærkesag at få gjort appen forbudt, fortæller Katrine Villarreal Villumsen.

»Bevægelsen har vokset sig stor, og det gælder politikere fra begge sider af salen,« siger hun.

Men selvom der er bred politisk opbakning til et forbud, er beslutningen ikke så nem for Joe Biden.

Ifølge TikTok selv har appen over 150 millioner brugere i USA. Og det er særligt de unge amerikanere, der bruger appen.

Derfor kan Biden risikere at blive meget upopulær, hvis han gennemfører et forbud.

»Det er primært de unge, der stemmer demokratisk. Det er de mennesker, der gjorde ham til præsident, der vil blive mest sure over et forbud,« siger hun.

Derfor er det stadig svært at sige, hvad der kommer til at ske med TikTok i USA.

Det Hvide Hus har stillet et ultimatum om, at appen skal sælges til amerikanske hænder.

Og det er nok det, Joe Biden vil forsøge at nå frem til, da det ville være et tåleligt resultat for både brugerne og de amerikanske politikere.

Men derfor er det stadig langt fra sikkert, at det kommer til at ske, fortæller Katrine Villarreal Villumsen.

»Trump forsøgte også at få den amerikanske gren af TikTok solgt, uden held. Selvom presset er større nu, er det stadig ikke sikkert, at det lykkes,« siger hun.