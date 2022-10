Lyt til artiklen

»Det er meget højt spil af Putin.«

Sådan lyder vurderingen fra en militærekspert, når han ser på de seneste dages udvikling i krigen i Ukraine.

Det skriver VG.

For det, den russiske præsident har meldt ud, passer ikke nødvendigvis helt med det, der faktisk sker på landjorden, lyder det.

Under en stort anlagt ceremoni i fredags erklærede Vladimir Putin, da de fire ukrainske regioner Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja og Kherson nu var annekteret af Rusland.

Som begrundelse gav han de såkaldte folkeafstemninger, som de russisk-indsatte embedsfolk i de besatte regioner havde gennemført og som – ifølge Kreml – har vist, at langt størstedelen af borgerne i regionerne gerne vil indlemmes i den russiske føderation.

Men allerede dagen efter led de russiske styrker et stort tab i en af regionerne, da de ukrainske styrker formåede at genvinde den strategisk vigtige by Lyman i Donetsk.

Siden er der kommet flere meldinger om ukrainske fremskridt. Særligt i Kherson, hvor en af de russisk-indsatte ledere, Vladimir Saldo, ifølge Reuters har erkendt følgende:

»Det er meget anspændt, lad os sige det sådan.«

Ifølge den norske militærekspert Tom Røseth, der underviser i efterretning ved Forsvarets Stabsskole i Norge, kan de ukrainske styrker snart ende med at sidde på kontrollen over hele den del af Kherson, der ligger nordvest for Dnepr-floden:

»Den offensiv, som de ukrainske styrker gennemfører i Kherson, viser, at de har en fremdrift i krigen, som Rusland ikke formår at matche. Ukrainerne formår at overføre tropper til nye fronter hurtigt,« forklarer han til VG og tilføjer:

»Det er et meget højt spil af Putin at annektere områder, som de russiske soldater ikke har kontrol over.«

Du kan løbende følge med i udviklingen i krigen i Ukraine i vores liveblog lige HER.