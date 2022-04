Der blev igen raslet med sablen, da Vladimir Putin onsdag talte foran de russiske parlamentarikere.

Her gjorde han det nemlig soleklart, at en mere markant indgriben fra Vesten vil blive mødt af et kontant modsvar.

»Hvis nogen udefrakommende begynder at gribe ind i de nuværende begivenheder og skaber uacceptable trusler for os, så bør de vide, at vores modsvar vil være lynende hurtigt,« sagde Putin.

I den forbindelse gjorde den russiske præsident det klart, at man har 'værktøjer', som ingen andre kan prale af, og som man vil bruge om nødvendigt.

Men hvad er det for nogen værktøjer? Og hvad kunne et modsvar fra Putin generelt indebære?

Det har VG spurgt den norske forsker og Rusland-kender Jakub M. Godzimirski om.

Her understreger Godzimirski først og fremmest, at han ikke tror, Putin har tænkt sig at udføre et atomangreb.

Men det er ikke ensbetydende med, at der ikke kommer våben i brug.

»Putins udtalelse må tolkes på den måde, at hvis nogen blander sig direkte i krigen, vil man straks have modtiltag klar. Og ud fra det, han siger, vil det nok betyde, at Rusland vil gøre brug af de meget avancerede våbensystemer,« vurderer Jakub M. Godzimirski, der arbejder hos udenrigspolitisk institut i Norge.

Når Godzimirski snakker om »avancerede våbensystemer«, hentyder han blandt andet til de interkontinentale ballistiske missiler.

Missilsystemet har en rækkevidde, der kan nå alle steder på kloden, og russerne har flere gange pralet med, at intet missilforsvar kan hamle noget op, hvis først de er sendt afsted.

Selvom det kan virke som en drastisk beslutning, mener Godzimirski, at det er i fin tråd med den russiske forsvarstanke, at man tager alle tilgængelige virkemidler i brug, hvis det vurderes, at de nationale interesser bliver truet.

USA og landets allierede i NATO har sagt, at man ikke ønsker direkte involvering i krigen, selv om man støtter den ene part. Baggrunden er blandt andet, at man ønsker at mindske risikoen for en ny verdenskrig.

Putin har med jævne mellemrum fremhævet Ruslands udvikling af moderne våben. Det omfatter hypersoniske missiler og en ny langtrækkende Sarmat-raket.

Sidstnævnte testede Rusland tidligere på måneden for første gang. Testen var ifølge russerne succesfuld.